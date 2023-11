Belgicko čelí nárastu antisemitizmu

Brusel 6. novembra (TASR) - Od vražedných útokov islamistického hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra a následného zhoršenia izraelsko-palestínskeho konfliktu sa počet prejavov antisemitizmu v Belgicku badateľne zvýšil. Na analýzu televíznej stanice RTBF upozornil bruselský spravodajca TASR.



Túto skutočnosť potvrdila aj Unia, verejná organizácia, ktorá bojuje proti diskriminácii a presadzuje rovnaké príležitosti v Belgicku.



Za posledný mesiac zaznamenala Unia najmenej 30 sťažností v spojitosti s prejavmi antisemitizmu. To je šesť- až sedemkrát viac ako v období pred obnovením násilia medzi hnutím Hamas a Izraelom.



"Máme aj niekoľko prípadov fyzických útokov na ľudí, ktorí sú Židia alebo sú ako Židia identifikovaní," povedal pre RTBF riaditeľ Unie Patrick Charlier a dodal, že tieto prípady už vyšetruje prokuratúra. Najviac je však podľa neho prípadov priamych vyhrážok alebo urážok a nadávok, keď vyhrážajúci sa pripisujú ľuďom židovského pôvodu zodpovednosť za konflikt a reakciu izraelskej vlády v pásme Gazy.



Popri formách antisemitizmu, ktoré sa priamo zameriavajú na ľudí, existujú aj "všeobecnejšie" prípady, upozornil Charlier. Ide najmä o komentáre na adresu Židov napríklad na sociálnych sieťach. Komentáre toho druhu, že Hitler nedokončil svoju prácu a ak by sa mu to podarilo, neboli by dnes takéto problémy.



"Často sú to ľudia, ktorí majú propalestínske sympatie alebo využívajú situáciu na vyjadrenie latentného antisemitizmu," vysvetlil Charlier. A dodal, že výnimočne možno vidieť aj poznámky ako "smrť Židom".



Unia skonštatovala, že prejavy antisemitizmu sú rozšírené po celej krajine, tak vo flámskej, ako aj vo frankofónnej oblasti a v metropolitnej zóne Bruselu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)