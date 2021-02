Belgicko chce do roku 2030 dovážať elektrinu z Dánska

Brusel 4. februára (TASR) - Belgická federálna ministerka pre energetiku Tinne Van der Straetenová podpísala vo štvrtok dohodu so svojím dánskym rezortným kolegom Danom Jorgensenom o možnosti dodávať elektrickú energiu z Dánska do Belgicka podmorským spojením. Malo by sa tak stať najneskôr do roku 2030 uviedla tlačová agentúra Belga.



Podmorské spojenie by umožnilo Belgičanom prístup k zelenej energii z Dánska, vyrobenej pomocou veterných fariem, a pre spotrebiteľov, fyzické osoby aj firmy, by to zároveň znamenalo prístup k lacnejšej elektrickej energii.



Belga pripomenula, že projekt je zatiaľ iba v počiatočnej fáze, ale sľubuje veľa výhod pre Belgicko. V prvom rade to bude prístup k ďalším obnoviteľným zdrojom energie. Dánsko je šampiónom vo výrobe energie cez veterné farmy umiestnené na mori.



"Toto spojenie posilní bezpečnosť dodávok energie pre našu krajinu a pomôže nám plniť národné klimatické ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako aj ciele Európskej zelenej dohody," zdôraznila ministerka.



Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané vo štvrtok, pripravuje pôdu pre založenie spoločnej pracovnej skupiny s dánskymi partnermi. Štúdia o uskutočniteľnosti projektu bude zahŕňať analýzu technických a ekonomických aspektov prepojenia.



V prvej fáze projekt počíta s uložením podmorského kábla dlhého 600 kilometrov, ktorý bude prechádzať aj cez holandské a nemecké teritoriálne vody, s kapacitou 1,4 gigawattu (GW) medzi Belgickom a dánskou veternou farmou na mori. Ide o veterný park, v ktorom chcú Dáni do roku 2030 vyrábať 3 GW energie ročne.



O celkové náklady odhadované medzi sumou 900 miliónov a 1,2 miliardy eur by sa mali podeliť Belgicko a Dánsko.



Podľa Belga spolupráca medzi európskymi krajinami ležiacimi okolo Severného mora je dobrá, pokiaľ ide o rozvoj veternej energie na mori. Do projektu "Spolupráca v oblasti energetiky v Severnom mori" je okrem Európskej komisie zapojených aj deväť európskych krajín - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko a Švédsko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)