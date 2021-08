Belgicko chce evakuovať z Afganistanu aj ľudí bojujúcich za práva žien

Brusel 17. augusta (TASR) - Belgicko chce evakuovať z Afganistanu nielen svojich občanov, ale aj ľudí, ktorí v tejto krajine bojovali za väčšie práva žien. Belgická vláda zároveň zastavila deportácie neúspešných afganských žiadateľov o azyl do ich domovskej krajiny. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Belga s odkazom na vyjadrenie štátneho tajomníka pre azyl a migráciu Sammyho Mahdiho.



Mahdi na Twitteri spresnil, že postoj vlády je reakciou na dianie v Afganistane, kde Taliban prevzal kontrolu nad celou krajinou.



Federálna vláda v pondelok rozhodla, že vyšle najmenej tri vojenské transportné lietadlá do Kábulu s cieľom evakuovať desiatky Belgičanov a členov ich rodín, korí uviazli v Afganistane po extrémne rýchlom vojenskom postupe Talibanu a prebraní moci v krajine. Ministerka zahraničných vecí Sophie Wilmesová spresnila, že evakuovaní budú aj miestni ľudia, ktorí pracovali s belgickým rezortom obrany, napríklad tlmočníci.



Podľa Mahdiho však s pomocou Belgicka môžu rátať aj aktivisti bojujúci za práva žien, ktorí sú podľa neho "prvými obeťami Talibanu". Dodal, že v prípade potreby sa budú môcť spoľahnúť aj na pomoc Belgicka, ktoré im pomôže dostať sa preč z krajiny.



"Žiadna skupina nebude dosah vlády Talibanu znášať horšie než ženy. Takže áno, toto je moja výslovná žiadosť o evakuáciu aktivistov za práva žien," uviedol Mahdi na Twitteri. Dodal, že evakuácia aktivistov sa zameria predovšetkým na organizácie prepojené s Belgickom.



Jeho slová v utorok potvrdil aj minister pre sociálne záležitosti a verejné zdravie Frank Vandenbroucke, ktorý odkázal, že Belgicko, rovnako ako ostatné krajiny, by malo mať svoj spravodlivý podiel na zaistení pomoci ľuďom, "ktorí nám pomáhali" a zaoberali sa otázkou ľudských práv a práv žien v Afganistane. Podľa neho sa na palube belgických lietadiel nájde miesto pre Afgancov, ktorí spolupracovali s Belgickom a medzinárodnými inštitúciami či OSN, alebo s rôznymi mimovládnymi organizáciami.



Belga upozornila, že nie je známe, o aký počet aktivistov ide, a tiež nie je zatiaľ jasné, kedy presne tri belgické lietadlá odletia do Kábulu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)