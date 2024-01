Belgicko chce na čele EÚ účinnejšie bojovať proti narkoterorizmu

Brusel 8. januára (TASR) - Belgicko chce ako predsednícka krajina v Rade EÚ upozorniť aj na potrebu účinnejšieho boja proti narkoterorizmu. Uviedol to v pondelok belgický minister spravodlivosti Paul Van Tigchelt, informuje spravodajca TASR.



Ministri belgickej federálnej vlády sa v pondelok stretli so zástupcami médií z celej Európy, aby informovali o prioritách začínajúceho sa polročného predsedníctva Belgicka v Rade EÚ.



Minister spravodlivosti pri tejto príležitosti zdôraznil, že jeho rezort si ako hlavnú prioritu vytýčil boj proti organizovanému zločinu a najmä proti narkoterorizmu a nelegálnemu privážaniu drog do európskych prístavov.



Van Tigchelt dodal, že Belgicko chce na čele EÚ bojovať aj proti ruským a čínskym dezinformáciám, ktoré ohrozujú volebné procesy a podkopávajú právny štát; posilniť boj proti násiliu páchanému na ženách; rokovať o dekriminalizácii sexuálnych pracovníčok a podporiť diskusie o väzniciach menšieho formátu, ktoré uľahčia reintegráciu väzňov do spoločnosti a znížia mieru ich recidívy.



Predovšetkým však Belgicko plánuje rozvíjať plán Európskej komisie z októbra 2023 na zintenzívnenie boja proti obchodovaniu s drogami a zločineckým sieťam, ktorý počíta aj s vytvorením Európskej aliancie prístavov. Aliancia má zvýšiť odolnosť prístavov proti prenikaniu zločineckých sietí a to posilnením práce colných úradov a orgánov na presadzovanie práva, ale aj prostredníctvom najmodernejšieho vybavenia.



Len vlani v októbri colníci v Antverpách zaistili 40 ton kokaínu s trhovou hodnotou okolo päť miliárd eur. "Ide o osoby, ktoré si dovolia všetko: uplácať politikov, unášať ľudí či vraždiť novinárov," uviedol belgický minister na margo páchateľov tejto trestnej činnosti.



Európsky trh s kokaínom sa medzi rokmi 2011 a 2021 viac ako zoštvornásobil a v súčasnosti je najväčší na svete, keďže Európa v tomto smere predbehla aj Spojené štáty. Kontrabandy drog sa do Európy dostávajú hlavne prostredníctvom prístavov. Osoby zodpovedné za túto trestnú činnosť často hľadajú útočisko v krajinách mimo EÚ, napríklad v Dubaji.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)