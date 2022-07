Belgicko chce ponúkať druhú posilňovaciu dávku proticovidovej vakcíny

Brusel 5. júla (TASR) - Od septembra môže každý obyvateľ Belgicka vo veku nad 18 rokov požiadať o druhú posilňovaciu vakcínu proti koronavírusu. Informuje spravodajca TASR s odkazom na utorňajšie správy belgických médií.



Podľa odporúčania belgickej Najvyššej zdravotnej rady budú prvou kategóriou osôb s nárokom na druhú posilňovaciu dávku (booster) najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, lekári, zdravotníci a ošetrujúci personál. Rozhodnutie o povolení druhej posilňovacej vakcíny ešte musia oficiálne prijať ministri verejného zdravotníctva na federálnej a regionálnej úrovni, ktorí sa v stredu (6.7) stretnú na medzirezortnej konferencii.



Najvyššia zdravotná rada zdôraznila dôležitosť prvej posilňovacej dávky pre všetkých dospelých, ako aj deti a dospievajúcich, ohrozených inými vážnymi chorobami a najmä pre osoby staršie ako 65 rokov a pre ľudí s oslabeným imunitným systémom.



Vedúci pracovnej skupiny pre očkovanie profesor Dirk Ramaekers v tejto súvislosti upozornil, že vo Flámsku dostalo 85 percent dospelých osôb prvú posilňovaciu dávku, pričom tieto čísla sú ešte nižšie vo Valónsku (67 percent) a v bruselskom regióne (49 percent). Podľa jeho slov sú ľudia bez preočkovania vedecky považovaní za "nechránených" pred novými variantmi vírusu.



Najvyššia zdravotná rada odporúča, aby všetky rizikové skupiny populácie dostali dodatočnú posilňovaciu dávku najneskôr do konca septembra - s intervalom medzi dvoma posilňovacími injekciami najmenej tri mesiace a najlepšie šesť mesiacov.



Televízna stanica RTBF spresnila, že načasovanie očkovacej kampane pre druhú posilňovaciu dávku závisí aj od toho, či vakcíny vhodné pre variant omikron schváli do septembra Európska lieková agentúra (EMA). Ramaekers však upozornil, že aj pôvodné vakcíny, už schválené EMA, sú stále účinné a to aj proti variantu omikron, ktorý sa značne šíri naprieč Európou.



V Belgicku je momentálne "najagresívnejší" subvariant BA.5 pričom nové infekcie najčastejšie postihujú osoby vo veku od 10 do 30 rokov. V týždni od 25. júna do 1. júla bolo zistených v priemere 5518 nových infekcií koronavírusom denne, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje 44-percentný nárast. Hospitalizácie boli v tomto období na úrovni 119 nových pacientov denne, čo znamená 17-percetný medzitýždňový nárast, pričom priemerný počet obetí bol 7,9. V Belgicku od vypuknutia pandémie zomrelo na koronavírus 31.952 ľudí.











