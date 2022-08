Belgicko chce rozšíriť zásady očkovania proti opičím kiahňam

Brusel 1. augusta (TASR) - Belgicko sa od 1. augusta chystá zmeniť zásady očkovania proti opičím kiahňam. Deje sa tak v súvislosti s rastúcim počtom prípadov ochorení v krajine i v celosvetovom meradle.



Internetový denník The Brussels Times v tejto súvislosti pripomína, že Belgicko si doteraz objednalo 3000 dávok vakcín proti opičím kiahňam, pričom zaočkovať sa môžu len tí, ktorí boli v priamom kontakte s niekým infikovaným týmto vírusom.



Známy belgický virológ Yves Van Laethem, ktorý pôsobí v bruselskej Nemocnici sv. Petra, v rozhovore pre belgický spravodajský kanál RTL Info spresnil, že nové zmeny vo vládnej politike očkovania proti opičím kiahňam majú vstúpiť do platnosti začiatkom septembra.



"Od tohto týždňa budú v predstihu očkované ďalšie štyri skupiny obyvateľstva," povedal lekársky expert. Zdôraznil, že dve hlavné skupiny osôb určených na očkovanie sú homosexuálni alebo transrodoví sexuálni pracovníci a homosexuálne orientovaní muži, ktorí už mali pohlavne prenosné choroby a sú buď nositeľmi vírusu HIV, alebo užívajú lieky majúce zabrániť šíreniu vírusu HIV prostredníctvom sexu.



Do 25. júla bolo v Belgicku zistených 393 prípadov nákazy opičími kiahňami.



Mimo západnej Afriky boli prvé prípady úmrtí na toto vírusové ochorenie zaznamenané v Španielsku a Brazílii, čo zvyšuje obavy, že vírus môže predstavovať riziko pre ľudí s oslabenou imunitou. Od mája bolo na celom svete zaznamenaných osem úmrtí.



Celosvetovo je na svete vyše 3780 prípadov infekcií opičími kiahňami.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila vírus opičích kiahní za ohrozenie verejného zdravia na medzinárodnej úrovni – čo je najvyššia úroveň ohrozenia – a vyzvala mužov, ktorí majú sexuálne kontakty s inými mužmi, aby znížili svoju sexuálne aktivity a zvýšili tak ochranu v rámci tejto zraniteľnej komunity. Až 98 percent prípadov opičích kiahní bolo totiž nahlásených práve v nej.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)