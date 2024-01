Belgicko: Chceme uzavrieť čo najviac legislatívnej agendy EÚ

Brusel 8. januára (TASR) - Belgicko sa na čele EÚ pokúsi uzavrieť čo najviac legislatívnych spisov. Uviedli v pondelok doobeda pre novinárov belgický premiér Alexander De Croo a šéfka belgickej diplomacie Hadja Lahbibová pri príležitosti prezentácie priorít polročného belgického predsedníctva v Rade EÚ, informuje spravodajca TASR.



De Croo skonštatoval, že "Európa prišla domov", teda do sídla inštitúcií EÚ. Zároveň priznal, že čas plnenie veľkých očakávaní od predsedníckej krajiny je krátky. Na pracovnom stole je viac ako rozpracovaných 150 legislatívnych spisov počas súčasného päťročného mandátu inštitúcií EÚ, spresnil.



"Máme niekoľko mesiacov, do polovice apríla, aby sme dokončili čo najviac z nich," upozornil premiér. Od druhej polovici apríla sa členské štáty EÚ sústredia na predvolebnú kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu (6-9. júna) a nebudú už rokovať o spoločnej legislatíve.



Priority v poradí trinásteho belgického predsedníctva sú: obrana právneho štátu, demokracie a jednoty; posilnenie konkurencieschopnosti; presadzovanie ekologickej a spravodlivej transformácie; posilnenie sociálnej a zdravotnej agendy; ochrana ľudí a hraníc a podpora globálnej Európy.



De Croo ako dôležité označil najmä dokončenie Nového paktu o migrácii a azyle a pokročiť v debatách o rozširovaní EÚ. Reagoval aj na otázky ako chce presvedčiť maďarského premiéra Viktora Orbána, aby prestal blokovať finančnú pomoc pre Ukrajinu. De Croo uviedol, že má pre Orbána odkaz, ale povie mu ho osobne, nie sprostredkovane cez médiá.



Lahbibová dodala, že Belgicko bude klásť dôraz aj na strategickú agendu o budúcnosti Európy, kde prioritou je zachovať ciele prechodu na zelenú ekonomiku a zároveň chrániť európsky priemysel, aby neodchádzal z krajín EÚ.



Podľa jej slov Belgicko vie zvyšku Únie ponúknuť svoje silní stránky, ktorými sú schopnosť hľadať vlastné riešenia na veľké výzvy, schopnosť dosahovať kompromis a úspechy založené na diverzite, čo sa odzrkadľuje nielen na zložení populácie krajiny, ale aj na zložení federálnej vlády.