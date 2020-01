Migranti sa z pobrežia Belgicka pokúšajú preplaviť do Británie

Brusel 21. januára (TASR) - Belgické úrady v utorok informovali o náraste počtu prípadov nelegálnych migrantov, ktorí sa z pobrežia Belgicka vydávajú na riskantnú plavbu do Británie. Takéto prípady sú v Belgicku - na rozdiel od susedného Francúzska - stále pomerne zriedkavé, ale začalo ich pribúdať, uviedla belgická televízna stanica RTBF.



"Takéto prípady sú časté na severe Francúzska, ale po sprísnení tamojších kontrol sa tento problém dostal aj do našich končín," uviedol pre RTBF guvernér belgickej provincie Západné Flámsko Carl Decaluwé.



Táto provincia priamo susedí s Francúzskom. Najjužnejšie belgické prímorské letovisko De Panne je pritom len 60 kilometrov vzdialené od francúzskeho prístavu Calais, kde sa zhromažďujú migranti čakajúci na možnosť prepraviť sa na územie Spojeného kráľovstva.



Belgické úrady práve v okolí lokality De Panne v utorok ráno rozbehli pátracie aktivity na pláži aj na mori. Operáciu spustili po tom, ako sa 14 migrantov pokúsilo preplaviť sa k britskému pobrežiu na malom člne, ktorý sa na mori prevrátil.



Guvernér Decaluwé upozornil, že má v úmysle zintenzívniť opatrenia, ktoré by zamedzili takýmto pokusom. O tejto otázke už diskutoval s príslušnými orgánmi v Británii a vo Francúzsku a chystá sa o nej hovoriť aj s predstaviteľmi Interpolu.



"Musíme mať k dispozícii viac zdrojov, aby sme utečencom zabránili v takomto dobrodružstve. Je to príliš nebezpečné, čo potvrdzujú aj utorňajšie udalosti v De Panne ," dodal guvernér.



Spravodajca TASR Jaromír Novak