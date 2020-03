Európsky súdny dvor zamietol vydanie španielskeho rappera

Brusel 3. marca (TASR) – Európsky súdny dvor dnes k zamietol vydanie španielskeho rappera Valtonyca z Belgicka do jeho vlasti. Informovala o tom agentúra DPA.



ECJ zároveň prípad vrátil na belgický súd nižšej inštancie, ktorý má posúdiť závažnosť obvinení voči rapperovi.



Španielsko vydalo na Valtonyca európsky zatykač. Obvinilo ho, že na internete šíril texty, v ktorých podporoval terorizmus a urážal španielsku kráľovskú rodinu.



Valtonyc, vlastným menom Josep Miguel Arenas Beltrán, mal už v máji 2018 nastúpiť v Španielsku do výkonu 3,5-ročného nepodmienečného trestu odňatia slobody. Valtonyc však namiesto toho ušiel do Belgicka.



Súd v belgickom meste Gent ešte v novembri 2018 vydanie rappera zamietol a vyžiadal si stanovisko Súdneho dvora Európskej únie (ECJ).



ECJ v utorok odmietol tvrdenia Španielska, že by k vydaniu Valtonyca malo dôjsť automaticky. Belgicko má podľa ECJ za povinnosť preskúmať, či sú skutky, za ktoré bol Valtonyc odsúdený, klasifikované ako trestné činy aj v Belgicku, a či sú dostatočne závažné na to, aby bol vydaný na základe európskeho zatykača.