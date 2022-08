Exmanželku Marca Dutrouxa prepustia na slobodu

Brusel 24. augusta (TASR) - Michelle Martinová, bývalá manželka belgického pedofila a vraha Marca Dutrouxa, bude v piatok (25.8) prepustená na slobodu. Ministerstvo spravodlivosti o tom vopred upovedomilo rodičov obetí Dutrouxovho vyčíňania. Na základe správ belgických médií o tom informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Paul Marchal, otec zavraždenej An Marchalovej, na svojej facebookovej stránke potvrdil, že ministerstvo ich informovalo, že podmienky spojené s prepustením Michelle Martinovej boli naplnené. Informáciu priniesla televízna stanica RTL Info.



Dnes 62-ročná Martinová je bývalá manželka a spolupáchateľka Marca Dutrouxa. Zdĺhavé vyšetrovanie jeho zločinov viedlo v roku 1996 v Belgicku k protestom 350.000 ľudí proti zlyhaniam justície a policajného systému.



Martinovú v roku 2004 súd v meste Arlon odsúdil na 30 rokov za spoluúčasť na zločinoch bývalého manžela, ktorý bol odsúdený na doživotie. Išlo o únosy, znásilnenia a vraždy An Marchalovej, Eefje Lambrecksovej, Julie Lejeunovej, Mélissy Russovej, Sabine Dardennovej a Laetitie Delhezovej. V prípade Julie a Mélissy jej priťažilo, že ich nechala vyhladovať na smrť v pivnici domu v Marcinelle, kým bol Dutroux vo väzení.



Odsúdená bola aj ako spolupáchateľka znásilnenia slovenskej občianky Janky Mackovej, ktorej do šálky kávy naliala uspávaciu látku a Dutroux ju mohol znásilniť.



Martinová bola prepustená z väzenia 28. augusta 2012 s podmienkou, že vstúpi do kláštora klarisiek neďaleko mesta Namur. Mala tiež zakázaný kontakt s médiami. Po presťahovaní kláštora do Bruselu v marci 2015 sa starostlivosti o Martinovú ujal bývalý sudca Christian Panier. V roku 2020 ukončila právnické štúdium v Namure a oznámila, že je pripravená hľadať si prácu, pričom ponúka kvalifikáciu právnej asistentky.



Vzhľadom na svoje meno a povesť je však podľa médií takmer nemožné, aby si našla prácu v Belgicku. Väčšie šance má napríklad vo Francúzsku, kde je menej známa.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)