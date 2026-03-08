< sekcia Zahraničie
Belgicko: Flámi jazdia do práce čoraz viac na bicykloch
Autom do práce jazdí vyše 60 percent Flámov, tento podiel klesol za 20 rokov o osem percent.
Autor TASR
Brusel 8. marca (TASR) - V roku 2024 dochádzal do práce na bicykli každý štvrtý obyvateľ flámskej časti Belgicka. Vyplýva to zo štúdie belgického ministerstva dopravy zameranej na dopravné návyky takmer 1,8 milióna zamestnancov. TASR o tom píše podľa belgickej verejnoprávnej televízie vrt.
Počet denne dochádzajúcich do práce na bicykli sa v porovnaní s prvým takýmto prieskumom v roku 2005 takmer zdvojnásobil. Najobľúbenejším dopravným prostriedkom však zostáva auto (63,2 percenta).
„Cyklistická infraštruktúra vo Flámsku sa za posledných 20 rokov výrazne zlepšila, tam to všetko začína,“ povedal hovorca ministerstva dopravy Thomas De Spiegelaere. „Zároveň sa pre zamestnancov stalo daňovo efektívnejším dochádzať do práce na bicykli. Systém prenájmu bicyklov v posledných rokoch tiež získal na popularite,“ dodal.
Úlohu zohráva v mestách lokálna podpora mobility bez áut, kde sa rozširujú aj zóny s nízkou rýchlosťou. Najvýraznejšie to vidieť v Bruseli. Podiel zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, je tam takmer osemkrát vyšší ako bol v roku 2005 a od roku 2017 sa viac ako zdvojnásobil.
Prispeli k tomu aj elektrické bicykle s akumulátorom a tzv. pedelecs, bicykle ktorých elektrický motor pomáha cyklistovi iba pri šliapaní do pedálov.
Autom do práce jazdí vyše 60 percent Flámov, tento podiel klesol za 20 rokov o osem percent. Napriek vládnym iniciatívam a osvetovým kampaniam cieleným práve na túto oblasť „je cestovanie autom iba veľmi pomaly sa meniaci návyk,“ pripúšťa De Spiegelaere. Rovnako ako pre bicykle, aj tu existuje daňové zvýhodnenie.
V prípade verejnej dopravy čísla stagnujú. „Zdá sa, že ľudia pri ceste do práce uprednostňujú bicykel pred verejnou dopravou,“ hovorí De Spiegelaere.
Podiel flámskych zamestnancov, ktorí cestujú do práce metrom, električkou alebo autobusom, klesol za posledných 20 rokov o 23,3 percenta. O niečo populárnejšími sa však stali vlaky. Napriek tomu verejnú dopravu využíva iba 7,6 percenta zamestnancov. V roku 2005 ich bolo 8 percent.
