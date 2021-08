Belgicko eviduje mierny nárast hospitalizácií a obetí na koronavírus

Brusel 3. augusta (TASR) - Koncom júla zaznamenalo Belgicko v súvislosti so šírením vírusu SARS-CoV-2 nárast hospitalizácií aj miery úmrtnosti. Uviedli to v utorok viaceré belgické médiá s odvolaním sa na údaje inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



Priemerný počet úmrtí na COVID-19 sa v období od 24. do 30. júla zvýšil voči predošlému týždňu o 109 percent na 3,3 úmrtí denne. Do utorka (2.8) evidovali belgické úrady celkovo 25.257 úmrtí v spojitosti s koronavírusom.



V tom istom období došlo aj k nárastu počtu novoinfikovaných osôb. V sledovanom období sa denne nakazilo v priemere 1557 ľudí, čo je päťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu.



Úrady zaznamenali zníženie testovania o 17 percent (denne sa vykonalo okolo 53.446 testov). Miera pozitivity sa však zvýšila na 3,2 percenta, čo je najvyššia hodnota za posledné mesiace.



V posledných dňoch, medzi 27. júlom a 2. augustom, si koronavírus v Belgicku vyžiadal v priemere 38,1 nových hospitalizácií denne. To v porovnaní s predchádzajúcim referenčným obdobím predstavuje nárast o 34 percent.



V pondelok (1.8) sa v belgických nemocniciach nachádzalo celkovo 368 pacientov, z toho 97 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, pričom 46 osôb bolo napojených na pľúcne ventilátory. Väčšina hospitalizovaných nebola očkovaná alebo úplne zaočkovaná.



V Belgicku už podali druhú dávku proticovidovej vakcíny viac ako 6,8 milióna ľuďom (73,4 percenta dospelej populácie krajiny). Prvú dávku vakcíny dostalo 83,5 percenta dospelej populácie, čiže viac ako osem miliónov ľudí.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)