Belgicko hlási nové šírenie pandémie koronavírusu

Brusel 11. októbra (TASR) - Pandémia ochorenia Covid-19 sa opäť šíri po celom Belgicku a zvyšuje sa počet nových infekcií a hospitalizácií. Upozornili na to v utorok belgické médiá s odvolaním sa na najnovšie údaje Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano, informuje spravodajca TASR.



Celkový počet ľudí infikovaných koronavírusom v belgických nemocniciach sa zvýšil na 1548. Za posledný týždeň to bolo v priemere 111 pacientov denne, čo je nárast o 18 percent oproti minulému týždňu (104 pacientov denne). Počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti zostáva stabilný na úrovni 75 osôb.



Podľa Sciensano bolo v období od 1. do 7. októbra denne infikovaných v priemere 3153 osôb, čo je nárast o 11 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.



Virológ Steven Van Gucht minulý týždeň uviedol, že predpovedaná nová vlna pandémia sa rozvíja a vrchol by mohla dosiahnuť v druhej polovici októbra. Nové infekcie pribúdajú najrýchlejšie medzi pracujúcimi, čo predznamenáva častejšie absencie personálu. Nové infekcie najprudšie rastú medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.



Priemerný počet testov za deň sa zvýšil na 13.200M. Miera pozitivity sa zvýšila na 25 percent, čiže každý štvrtý testovaný má pozitívny výsledok. Dominantným kmeňom vírusu zostáva Omicron BA.5, ktorý tvorí 86,5 percenta všetkých infekcií.



Za posledný sledovaný týždeň sa počet úmrtí spôsobených koronavírusom prudko zvýšil na denný priemer sedem osôb, čo je 81-percentný medzitýždňový nárast. Celkový počet úmrtí na koronavírus v Belgicku od začiatku pandémie je 32.746 osôb.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)