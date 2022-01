Belgicko hlási piatu vlnu pandémie, prísnejšie opatrenia však nechystá

Brusel 7. januára (TASR) - Belgicko hlási piatu vlnu pandémie koronavírisu, nechystá sa však sprísniť doteraz zavedené protipandemické opatrenia. Vo štvrtok popoludní to vyhlásil federálny premiér Alexander De Croo po prvom tohoročnom zasadnutí poradného výboru pre boj proti ochoreniu COVID-19.



Denník The Brussel Times citoval premiérovo vyhlásenie, podľa ktorého je Belgicko v oveľa lepšej pozícii než pred rokom. Upozornil však, že pandémia neskončila, a dodal, že krajinu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch čakajú "ťažké chvíle".



Premiér vyhlásil, že omikron je infekčnejší a šíri sa oveľa rýchlejšie než predchádzajúce varianty koronavírusu, aj keď sa zdá, že je "menej závažný".



"Môžeme bezpečne povedať, že sa začala piata vlna," vyhlásil v tejto súvislosti belgický virológ Steven Van Gucht, ktorý je členom poradného výboru. Spresnil, že variant omikron spôsobil v poradí už piatu vlnu pandémie, čo potvrdili aj "rekordné hodnoty" nových prípadov infekcií z posledných dní, keď bolo zaznamenaných v priemere 11.800 nových prípadov denne.



Van Gucht pripomenul, že tento stav bude pokračovať ešte niekoľko ďalších týždňov, pričom vrchol pandemickej krivky očakáva v polovici januára. "Vrchol krivky by mohol byť medzi 30.000 a dokonca 125.000 prípadov infekcií denne," odkázal virológ. Podľa jeho slov počet infekcií stúpa vo všetkých vekových skupinách okrem detí. Najvýraznejší nárast infekčnosti Belgicko v súčasnosti zaznamenáva medzi ľuďmi vo veku 20–30 rokov.



Počet hospitalizácií, ktorý začal opätovne narastať koncom decembra, môže podľa Van Guchta pokračovať, a to najmä v Bruseli. Virológ zdôraznil význam očkovania, ktoré podľa jeho slov šesť- až deväťnásobne znižuje riziko, že pacienti s covidom skončia na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Súbor doteraz zavedených protipandemických opatrení má zabezpečiť, aby vplyv novej vlny na sektor zdravotníctva a vzdelávania zostal čo najviac obmedzený.



Do piatku posilňovaciu dávku proticovidových vakcín dostalo 4,5 milióna Belgičanov, čiže v priemere každý druhý dospelý obyvateľ krajiny. Do konca januára bude mať každý občan Belgicka možnosť dostať posilňovaciu dávku.



Poradný výbor zároveň potvrdil, že všetky školy a škôlky budú môcť od pondelka budúceho týždňa opäť naplno fungovať, v platnosti však zostáva nosenie rúšok pre deti staršie ako šesť rokov.



Vo štvrtok bolo v Belgicku hospitalizovaných 1882 pacientov s covidom, z toho 470 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Od začiatku pandémie si koronavírus v Belgicku vyžiadal 28.429 obetí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)