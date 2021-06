Belgicko hlási pokles všetkých ukazovateľov v spojitosti s COVID-19

Brusel 1. júna (TASR) - Všetky ukazovatele spojené s koronavírusovou epidémiou v Belgicku boli 1. júna "v zelenom", keďže vo všetkých oblastiach a regiónoch krajiny bol potvrdený klesajúci trend nových prípadov nákazy, hospitalizácií i úmrtí. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF s odvolaním sa na údaje Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



Dobrou správou podľa RTBF je, že počet obsadených lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti – hlavný dôvod znepokojovania sa – zostáva konštantne pod hranicou 500 pacientov. To je prahová hodnota stanovená úradmi pre spustenie novej fázy uvoľňovania protipandemických opatrení od 9. júna. Za posledný týždeň počet pacientov na JIS-kách poklesol o 19 percent.



V dňoch 22.–28. mája bolo v Belgicku zistených v priemere 1766 novým infekcií denne, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokles o 27 percent. Počas tohto obdobia bolo denne realizovaných okolo 43.600 testov, čo je 12-percentný pokles oproti predchádzajúcemu týždňu.



Medzi 25. a 31. májom bolo v priemerne 84,4 nových hospitalizácií denne spojených s pozitívnym nálezom na Sars-CoV-2. Ide o pokles o 27 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.



V súčasnosti je v belgických nemocniciach kvôli koronavírusu 1232 pacientov, z toho 438 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



V období od 22. do 28. mája zomrelo na vírus priemerne 13,4 ľudí denne, čo je o 32,4 percenta menej než v predchádzajúcom týždni. Od začiatku epidémie v Belgicku zomrelo na koronavírus 24.955 osôb.



RTBF pripomenula, že očkovanie vakcínami proti COVID-19 úspešne pokračuje, keď do 1. júna dostalo prvú dávku očkovacej látky 4,6 milióna Belgičanov starších ako 18 rokov, čiže takmer polovica dospelej populácie krajiny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)