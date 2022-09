Belgicko hlási prvú obeť opičích kiahní

Brusel 1. septembra (TASR) - Belgicko zaznamenalo prvé úmrtie pacienta, ktorý sa nakazil opičími kiahňami. Ide v poradí o tretie úmrtie v Európe na túto chorobu, uviedli viaceré belgické médiá s odkazom na aktualizované údaje Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano. Informuje o tom spravodajca TASR.



Televízna stanica RTL Info v tejto súvislosti spresnila, že zosnulý pacient mal aj ďalšie zdravotné problémy.



Do pondelka (29. 8.) v Belgicku diagnostikovali 706 prípadov opičích kiahní a Sciensano uviedol, že počet nových infekcií tejto choroby klesá. Aj v Belgicku tvoria väčšinu infikovaných muži – 699 zo 703 prípadov, pri ktorých je známe pohlavie – a väčšina z nich pochádza z homosexuálnych komunít. Zo 617 pacientov, o ktorých mali úrady dostupné informácie, bolo 32 hospitalizovaných.



Európa a Spojené štáty sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ohniskami tejto choroby, pri ktorej vo svete zaznamenali 50.496 prípadov a 16 úmrtí.



Podľa RTL Info sa od budúceho týždňa rozšíri preventívne očkovanie proti opičím kiahňam, a to aj vďaka tomu, že federálne ministerstvo zdravotníctva povolilo intradermálne očkovanie, nielen intramuskulárne.



Intradermálna injekcia umožňuje použiť iba jednu pätinu očkovacej dávky, ale vyžaduje si aj druhú injekciu o niekoľko týždňov neskôr. Vďaka úprave očkovacej metódy, ako aj "pôžičke" 1500 dodatočných vakcín z Holandska bude Belgicko schopné očkovať ľudí proti opičím kiahňam v širšom meradle.



Prioritnou cieľovou skupinou na preventívne očkovanie sú muži, ktorí mali pohlavný styk s inými mužmi, a tí sa už nebudú musieť preukázať potvrdením o dvoch pohlavných prenosných chorobách, postačí im aj jedno potvrdenie. A to bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú nosičmi vírusu AIDS (HIV pozitívni), alebo či dodržiavajú preventívnu terapiu. K cieľovej skupine sa pridávajú ženy, ktoré sú nositeľkami vírusu AIDS alebo podstupujú liečbu na prevenciu infekcie HIV.



Do 30. augusta v Belgicku podali 1565 vakcín z celkovo 3220 dostupných.