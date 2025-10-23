< sekcia Zahraničie
Belgicko hrozí zablokovaním zmrazených ruských aktív
Európska komisia navrhla, aby sa ruské aktíva zmrazené v Európe použili na poskytnutie „reparačnej“ pôžičky vo výške 140 miliárd eur Ukrajine.
Autor TASR
Brusel 23. októbra (TASR) - Belgicko zablokuje prípadné rozhodnutie použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie pôžičky pre Ukrajinu, pokiaľ sa členské štáty EÚ nedohodnú na spoločnom znášaní rizika možnej odvety Ruska, vyhlásil vo štvrtok premiér De Wever po príchode na summit Európskej rady v Bruseli. Predseda holandskej vlády Dick School takisto uviedol, že toto riziko musia štáty niesť spoločne, píše TASR podľa webu stanice Sky News.
Európska komisia navrhla, aby sa ruské aktíva zmrazené v Európe použili na poskytnutie „reparačnej“ pôžičky vo výške 140 miliárd eur Ukrajine. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tvrdí, že použitie aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil až vtedy, keď by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z ruských aktív.
Belgicko je jednou z niekoľkých krajín, ktoré majú voči takémuto kroku výhrady a vyjadrujú obavy týkajúce sa právnych a finančných rizík. Väčšina z ruských aktív – približne 170 miliárd eur – je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli.
De Wever preto podľa Sky News požaduje od ostatných krajín EÚ záruky: ochranu pred nárokmi spoločností na odškodnenie, príspevok každého členského štátu EÚ, a „spoločný postup“ všetkých štátov, ktoré zmrazili ruské aktíva. Zatiaľ však podľa jeho slov nebol predložený ani žiadny právny základ pre rozhodnutie použiť zmrazené ruské aktíva.
O záväzok spoločne znášať riziko požiadal de Wever lídrov EÚ už začiatkom októbra. Vo štvrtok varoval, že ak jeho požiadavky nebudú splnené, použitie ruských aktív zablokuje. Bez záruk by podľa neho hrozilo, že ruská odveta by mohla zasiahnuť len Belgicko.
„Musíme byť opatrní, aby sa akékoľvek rozhodnutia o zmrazených ruských aktívach neobrátili proti nám,“ povedal premiér novinárom v Bruseli, kde bude Európska rada diskutovať aj o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii.
Schoof takisto uviedol, že štáty EÚ musia znášať riziko spoločne. „Ide o veľké peniaze. Stále je potrebné dohodnúť sa na kľúči ich rozdelenia. A aj keby sme dosiahli dohodu, (peniaze) nebudú uvoľnené naraz,“ dodal.
Predstavitelia podľa agentúry AFP dúfajú, že Európska rada dá predbežný súhlas, aby eurokomisia mohla vypracovať formálny právny návrh na poskytnutie pôžičky Ukrajine. Tieto finančné prostriedky sú podľa Bruselu a Kyjeva nevyhnutné na to, aby Ukrajina mohla pokračovať v boji s Ruskom, a mohli by pomôcť financovať krajinu najmenej ďalšie dva roky.
Moskva považuje myšlienku použiť ruské aktíva takýmto spôsobom za nezákonné zabavenie majetku a varovala pred odvetnými opatreniami, napísala agentúra Reuters.
Európska komisia navrhla, aby sa ruské aktíva zmrazené v Európe použili na poskytnutie „reparačnej“ pôžičky vo výške 140 miliárd eur Ukrajine. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová tvrdí, že použitie aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil až vtedy, keď by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z ruských aktív.
Belgicko je jednou z niekoľkých krajín, ktoré majú voči takémuto kroku výhrady a vyjadrujú obavy týkajúce sa právnych a finančných rizík. Väčšina z ruských aktív – približne 170 miliárd eur – je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli.
De Wever preto podľa Sky News požaduje od ostatných krajín EÚ záruky: ochranu pred nárokmi spoločností na odškodnenie, príspevok každého členského štátu EÚ, a „spoločný postup“ všetkých štátov, ktoré zmrazili ruské aktíva. Zatiaľ však podľa jeho slov nebol predložený ani žiadny právny základ pre rozhodnutie použiť zmrazené ruské aktíva.
O záväzok spoločne znášať riziko požiadal de Wever lídrov EÚ už začiatkom októbra. Vo štvrtok varoval, že ak jeho požiadavky nebudú splnené, použitie ruských aktív zablokuje. Bez záruk by podľa neho hrozilo, že ruská odveta by mohla zasiahnuť len Belgicko.
„Musíme byť opatrní, aby sa akékoľvek rozhodnutia o zmrazených ruských aktívach neobrátili proti nám,“ povedal premiér novinárom v Bruseli, kde bude Európska rada diskutovať aj o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac než tri roky bráni ruskej invázii.
Schoof takisto uviedol, že štáty EÚ musia znášať riziko spoločne. „Ide o veľké peniaze. Stále je potrebné dohodnúť sa na kľúči ich rozdelenia. A aj keby sme dosiahli dohodu, (peniaze) nebudú uvoľnené naraz,“ dodal.
Predstavitelia podľa agentúry AFP dúfajú, že Európska rada dá predbežný súhlas, aby eurokomisia mohla vypracovať formálny právny návrh na poskytnutie pôžičky Ukrajine. Tieto finančné prostriedky sú podľa Bruselu a Kyjeva nevyhnutné na to, aby Ukrajina mohla pokračovať v boji s Ruskom, a mohli by pomôcť financovať krajinu najmenej ďalšie dva roky.
Moskva považuje myšlienku použiť ruské aktíva takýmto spôsobom za nezákonné zabavenie majetku a varovala pred odvetnými opatreniami, napísala agentúra Reuters.