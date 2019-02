Belgicko je ochotné prijať bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny

Súd 15. januára zbavil Gbagba všetkých obvinení zo zločinov proti ľudskosti.

Brusel 2. februára (TASR) - Belgicko v sobotu oznámilo, že je ochotné prijať bývalého prezidenta Pobrežia Slonoviny Laurenta Gbagba po tom, ako Medzinárodný trestný súd (ICC) v piatok nariadil jeho podmienečné prepustenie. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hovorca belgického ministerstva zahraničných vecí Karl Lagatie povedal, že Belgicko sa rozhodlo prijať Gbagba a detaily budú doriešené v najbližších dňoch.



Súd 15. januára zbavil Gbagba všetkých obvinení zo zločinov proti ľudskosti. Prokuratúra sa ešte stále môže proti oslobodzujúcemu verdiktu odvolať, no podľa piatkového vyhlásenia čaká na písomné rozhodnutie súdu pred tým, ako rozhodne o ďalšom postupe, napísala agentúra AFP. Prokuratúra zároveň vyjadrila obavy, že Gbagbo sa nedostaví na súd na opätovný proces - v prípade, že odvolacie konanie rozhodnutie o jeho prepustení zruší.



Podľa podmienok prepustenia preto bývalý prezident musí odovzdať cestovné doklady, týždenne sa hlásiť úradom, vyhýbať sa kontaktu so svedkami v Pobreží Slonoviny a neposkytovať o prípade žiadne verejné vyhlásenia.



Podľa AFP sa Gbagbo zrejme zatiaľ nebude môcť vrátiť do Pobrežia Slonoviny, ktoré by s ICC nemuselo dostatočne spolupracovať. Táto africká krajina totiž odmieta vydať do Haagu Gbagbovu manželku Simone, na ktorú ICC vydal zatykač.