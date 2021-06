Belgicko je pripravené vydávať COVID pasy svojim občanom od 17. júna

Brusel 2. júna (TASR) - Belgické cestovné osvedčenie o COVID-19, ktoré občanom krajiny umožní využívať systém Európskej únie na uľahčenie voľného pohybu počas pandémie, bude k dispozícii najskôr od 17. júna. Uviedol v stredu internetový denník The Brussels Times.



Belgičania cez aplikáciu Covidsafe.be získajú QR kód, ktorý úradom ostatných členských krajín potvrdí, či bol niekto zaočkovaný schválenou vakcínou proti COVID-19, či má negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo či počas predošlých šiestich mesiacov prekonal koronavírusové ochorenie. Občania Belgicka tým získajú digitálne osvedčenia EÚ o COVID-19, takzvaný COVID pas. Využívať ho budú môcť od 1. júla a to na obdobie 12 mesiacov.



Európska komisia v utorok (1. 6.) oznámila, že spustila "európsku bránu", čiže technický systém na bezpečné overovanie COVID pasov pri zachovaní dôvernosti súkromných údajov. Podľa The Brussels Times Belgicko patrí medzi tie krajiny EÚ, ktoré sú technicky pripravené na pripojenie sa k celoeurópskej bráne overujúcej platnosť digitálnych osvedčení.



Už v utorok sa sedem členských štátov – Bulharsko, Česko, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko a Poľsko – rozhodlo pripojiť k bráne a začať s vydávaním prvých osvedčení.



COVID pasy umožnia okrem zaočkovaných ľudí cestovať aj osobám s negatívnymi PCR testami, pričom belgická federálna vláda chce testy, za ktoré sa bežne platí od 47 do 90 eur, poskytovať zadarmo alebo za minimálne ceny. Avšak federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke upozornil, že osoby, ktoré sa odmietnu dať zaočkovať a majú túto možnosť, budú musieť za PCR testy zaplatiť plnú cenu. Minister pripomenul, že z dôvodu oneskorenia dodávok očkovacích látok sa mnoho ľudí do leta k vakcínam nedostane, a preto sa na získanie COVID pasov budú musieť otestovať. Je to veľká finančná záťaž najmä pre rodiny s viacerými deťmi, ktoré chcú cestovať, a okrem toho mladí ľudia sa do čakárne na očkovanie ešte ani nedostanú.



"Aj preto požiadam vládu, aby sprístupnila testy PCR tým, ktorí ešte nemali možnosť dať sa zaočkovať," uviedol Vandenbroucke v utorok pred poslancami parlamentu. A dodal, že podľa jeho názoru majú títo ľudia nárok na lacné alebo bezplatné PCR testy, čo by však nemalo platiť "pre tých, ktorí odmietli očkovanie".





(spravodajca TASR Jaromír Novak)