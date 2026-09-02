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Belgicko je proti využitiu zmrazených ruských aktív, povedal Prévot
Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko minulý štvrtok vyzvali Európsku úniu, aby opäť preskúmala otázku využitia zmrazených aktív Ruska na finančnú pomoc Ukrajine.
Autor TASR
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Brusel 2. septembra (TASR) - Belgicko je naďalej proti využitiu ruských aktív zmrazených v Európskej únii, vyhlásil v stredu šéf diplomacie Maxime Prévot po neformálnom zasadnutí ministrov v Írsku. Podľa neho opätovné otvorenie diskusie o využití aktív nevyvolalo medzi ministrami veľký záujem. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko minulý štvrtok vyzvali Európsku úniu, aby opäť preskúmala otázku využitia zmrazených aktív Ruska na finančnú pomoc Ukrajine.
Ide o približne 200 miliárd eur zmrazených ruských štátnych aktív v Európe, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári Euroclear. Ich využitie na podporu Ukrajiny vyvoláva právne otázky a Belgicko opakovane upozorňuje, že nemôže samé znášať finančné a právne riziká v prípade, ak by Moskva takýto krok úspešne napadla.
„Diskusia sa opäť dostala na program rokovaní z iniciatívy štyroch európskych krajín. U kolegov však nevyvolala veľké nadšenie ani záujem,“ uviedol Prevot vo vyhlásení po neformálnom zasadnutí známom ako Gymnich, ktoré sa konalo v írskom meste Wicklow.
Belgický minister podľa svojich slov na rokovaní zdôraznil postoj svojej krajiny, ktorý zostáva už rok nezmenený. „Dôvody nášho nesúhlasu sa medzičasom zázračne nevyparili,“ uviedol s tým, že využitie ruských aktív by znamenalo ich konfiškáciu a nieslo by so sebou „veľmi vážne riziká“.
Pre odpor Belgicka sa lídri členských štátov EÚ vlani v decembri dohodli na tom, že pôžička pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd na roky 2026 až 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu, a nie prostredníctvom tzv. reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív. Pôžička je krytá spoločným rozpočtom Únie. Česko, Maďarsko a Slovensko si vyjednali výnimku z garancií súvisiacich s úverom.
Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko minulý štvrtok vyzvali Európsku úniu, aby opäť preskúmala otázku využitia zmrazených aktív Ruska na finančnú pomoc Ukrajine.
Ide o približne 200 miliárd eur zmrazených ruských štátnych aktív v Európe, z ktorých väčšina je uložená v belgickom depozitári Euroclear. Ich využitie na podporu Ukrajiny vyvoláva právne otázky a Belgicko opakovane upozorňuje, že nemôže samé znášať finančné a právne riziká v prípade, ak by Moskva takýto krok úspešne napadla.
„Diskusia sa opäť dostala na program rokovaní z iniciatívy štyroch európskych krajín. U kolegov však nevyvolala veľké nadšenie ani záujem,“ uviedol Prevot vo vyhlásení po neformálnom zasadnutí známom ako Gymnich, ktoré sa konalo v írskom meste Wicklow.
Belgický minister podľa svojich slov na rokovaní zdôraznil postoj svojej krajiny, ktorý zostáva už rok nezmenený. „Dôvody nášho nesúhlasu sa medzičasom zázračne nevyparili,“ uviedol s tým, že využitie ruských aktív by znamenalo ich konfiškáciu a nieslo by so sebou „veľmi vážne riziká“.
Pre odpor Belgicka sa lídri členských štátov EÚ vlani v decembri dohodli na tom, že pôžička pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd na roky 2026 až 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu, a nie prostredníctvom tzv. reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív. Pôžička je krytá spoločným rozpočtom Únie. Česko, Maďarsko a Slovensko si vyjednali výnimku z garancií súvisiacich s úverom.