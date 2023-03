Belgicko kúpi dve vojnové lode na ochranu svojho pobrežia

Brusel 1. marca (TASR) - Belgická federálna vláda vypracovala konkrétne plány na nákup ďalších dvoch vojenských lodí, ktoré budú hliadkovať pri pobreží krajiny. Uviedol to v stredu internetový denník The Brussels Times s odvolaním sa na belgického poslanca Jaspera Pillena, informuje spravodajca TASR.



Nové vojenské plavidlá posilnia doterajšie dve hliadkovacie lode Castor a Pollux.



Pillen, ktorý sa vo federálnom parlamente zaoberá otázkami obrany, upozornil, že plánovaný nákup lodí sa uskutoční v období, keď Rusko podniká provokácie aj pri belgickom a holandskom pobreží.



Podľa údajov belgického federálneho ministerstva obrany preplávalo minulý rok okolo pobrežia Belgicka 30 ruských vojenských lodí, čo je menej než v rokoch 2021 (76) a 2020 (88). Aj napriek tomu zostáva Belgicko ostražité voči potenciálnym námorným hrozbám, uistila ministerka obrany Ludivine Dedonderová.



"Výrazný nárast ruských aktivít pri belgickom pobreží v posledných rokoch, vrátane prítomnosti obojživelných vyloďovacích plavidiel, určite súvisel s prípravami na vojnu na Ukrajine, zatiaľ čo pokles pozorovania ruských lodí v roku 2022 pravdepodobne súvisel s pokračujúcou ruskou inváziou," do ktorej je zapojené aj ruské vojenské námorníctvo, vysvetlil Pillen.



"Ruské vojnové lode majú právo plaviť sa v medzinárodných vodách Severného mora a Lamanšského prielivu, ale je nevyhnutné, aby sme tieto pohyby dobre monitorovali," odkázal Pillen.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)