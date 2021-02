Belgicko má návrh zákona, ktorý dá v prípade pandémií väčšiu moc vláde

Brusel 2. februára (TASR) – Belgická federálna vláda pracuje na návrhu zákona, ktorý by mal dať štátu oveľa väčšie právomoci konať v boji proti pandémiám. Napísali to v utorok flámske denníky Standaard a Gazet Van Antwerpen, na ktoré sa odvolávajú aj ďalšie belgické médiá.



Podľa denníka Standaard by účelom nového zákona mala byť lepšia schopnosť centrálnej vlády v časoch zdravotných kríz riešiť problémy s dodávkami liekov alebo zdravotníckeho materiálu.



Nové právomoci by dostalo federálne ministerstvo zdravotníctva, ktoré by malo byť schopné regulovať alebo kontrolovať dovoz, vývoz, výrobu a uskladňovanie strategických zdravotníckych výrobkov.



Okrem toho by federálna vláda v prípade núdze mala právomoc vybrať časť zamestnancov z výroby a poveriť ich výrobou nevyhnutných ochranných pomôcok a materiálov. Kabinet by mal tiež možnosť vyvinúť tlak na výrobné spoločnosti, aby vyrobili určité množstvo ochranných materiálov s cieľom vytvoriť národné strategické zásoby v oblasti zdravotníctva.



Podľa novín Standaard a Gazet Van Antwerpen bol už návrh novej právnej normy predložený členom federálnej vlády, ktorá bude o ňom ďalej rokovať.



Pandémia ochorenia COVID-19 si doteraz v Belgicku vyžiadala životy 21.124 ľudí. Za posledný januárový týždeň zomieralo v priemere 48 ľudí denne. Počet ľudí momentálne hospitalizovaných v súvislosti s covidom je 1852, z toho je 325 osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Belgicko sa snaží udržať vysoké tempo očkovania a podľa posledných údajov Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano prvú dávku vakcíny doteraz dostalo 279 195 ľudí.