Belgicko má prísnejšie podmienky pre dvojitú eutanáziu ako Holandsko

Brusel 15. februára (TASR) - Belgicko pristupuje prísnejšie k takzvanej "dvojitej eutanázii" ako susedné Holandsko. Na štvrtkovú správu televíznej stanice RTBF upozornil spravodajca TASR.



Bývalý premiér Holandska Dries van Agt vo veku 93 rokov podstúpil 5. februára asistovanú samovraždu a zároveň s ním sa pre odchod zo sveta s lekárskou pomocou rozhodla aj jeho manželka Eugenie Krekelbergová. Van Agt bol známy svojím katolíckym presvedčením, napriek tomu sa obaja manželia rozhodli pre spoločnú eutanáziu. "Rozhodli sa odísť ruka v ruke, pretože mali pocit, že jeden bez druhého nedokážu žiť," uviedlo v správe pre médiá výskumné centrum pre izraelsko-palestínsku otázku Rights Forum. Jeho zakladateľom bol práve bývalý politik Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA).



Podľa RTBF v Holandsku, kde je eutanázia legálna od roku 2002, v posledných rokoch pribúdajú asistované samovraždy v páre. V roku 2020 to bolo 26 prípadov, v roku 2021 už 32 a o rok neskôr 58. Tieto čísla sú však relatívne nízke v porovnaní s 8720 prípadmi eutanázie v roku 2022.



V Belgicku je situácia trochu iná. Spolupredsedníčka Federálnej komisie pre kontrolu a hodnotenie eutanázie Jacqueline Herremansová pre RTBF uviedla, že takéto žiadosti pribúdajú, napríklad od heterosexuálnych aj homosexuálnych párov, ale aj od dvojčiat.



"Bratia-dvojičky chceli umrieť v rovnakom čase. Prežili spolu celý svoj život a pre nich to znamenalo veľa, že mohli odísť v ten istý deň, v tú istú hodinu, v tú istú minútu," vysvetlila Herremansová. Spresnila, že vzhľadom na prípady dvojičiek je vhodnejší výraz "dvojitá eutanázia" ako "párová eutanázia“. V Belgicku neexistujú oficiálne údaje o dvojitej eutanázii pre ochranu osobných údajov, hoci podľa Federálnej komisie pre kontrolu a hodnotenie eutanázie išlo skôr o zriedkavé prípady.



Herremansová upozornila, že žiaden zákon nebráni takýmto žiadostiam, obaja z dvojice však musia spĺňať podmienky stanovené zákonom. To znamená, že žiadateľ musí trpieť vážnou a nevyliečiteľnou chorobou, ktorá mu spôsobuje neznesiteľné utrpenie. Žiadosť musí byť dobrovoľná a starostlivo zvážená bez akéhokoľvek vonkajšieho nátlaku. Stáva, že jeden z partnerov, ktorí chcú spoločne za pomoci lekárov umrieť, nespĺňa stanovené kritériá a posudzovatelia spoločnú žiadosť odmietnu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)