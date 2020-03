Belgicko má tri obete koronavírusu, nakazených je 314 osôb

Brusel 11. marca (TASR) - Belgické ministerstvo zdravotníctva v stredu poobede oznámilo, že v krajine sú už tri obete, ktoré podľahli novému koronavírusu.



Prvou obeťou, o ktorej úrady informovali ešte v stredu ráno, bola 90-ročná žena. Do bruselskej nemocnice Hôpitaux Iris Sud bola prijatá v pondelok a už v dobe hospitalizácie a uvedenia do izolácie od ostatných pacientov vykazovala vážne ťažkosti s dýchaním, pacientka však trpela aj na ďalšie choroby. Zomrela v utorok vo večerných hodinách. Riaditeľ nemocnice oznámil, že návštevy nemocnice boli obmedzené a plánuje sa ich úplný zákaz.



Podľa správ televíznej stanice RTBF aj ďalšie dve obete sú osoby v dôchodcovskom veku. V poradí druhou obeťou koronavírusu sa stal 73-ročný pacient, ktorý bol 4. marca internovaný v bruselskej nemocnici Svätej Alžbety. Jeho stav sa v posledných dňoch zhoršil a v stredu skonal na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Treťou obeťou bol 86-ročný pacient, ktorý v stredu zomrel v opatrovateľskom dome v lokalite Rhode Saint Genese, južne od Bruselu. Pacient po pozitívnom teste na koronavírus bol umiestnený do karantény v uvedenom opatrovateľskom dome.



Ministerstvo zdravotníctva zároveň potvrdilo, že v priebehu stredy bolo v krajine nahlásených 47 nových pozitívnych prípadov koronavírusu, čím sa celkový počet infikovaných zvýšil na 314 osôb. V Belgicku bolo od prepuknutia epidémie vykonaných viac ako 4000 testov na túto chorobu.





Spravodajca TASR Jaromír Novak