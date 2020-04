Belgicko má už vyše 1000 úmrtí na koronavírus

Brusel 2. apríla (TASR) - Belgicko sa v stredu zaradilo ku krajinám, v ktorých počet obetí obetí nákazy novým koronavírusom prekročil počet 1000 osôb. S novozaznamenanými 183 úmrtiami už Belgicko celkovo eviduje 1011 obetí nákazy. Uviedli to vo štvrtok belgické médiá s odvolaním sa na údaje tamojšieho federálneho ministerstva zdravotníctva.



Medzi novými obeťami bolo 40 percent osôb nad 80 rokov a 93 percent vo veku nad 65 rokov.



Za posledných 24 hodín v Belgicku pribudlo 1384 pozitívne testovaných osôb, z toho 584 muselo byť hospitalizovaných. Do štvrtkového rána úrady vykonali 60.462 testov, s ktorých 15.348 bolo pozitívnych.



V belgických nemocniciach je aktuálne 5376 nakazených, z toho 1114 na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Situácia z posledných dní naznačuje, že sila epidémie v Belgicku sa postupne znižuje. Uviedol to v stredu v správe pre médiá hovorca federálnej vlády pre ochorenie COVID-19 Emmanuel André.



"Čísla, ktoré vidíme, potvrdzujú to, čo sme pozorovali už po niekoľko dní, konkrétne, že sa sila epidémie postupne znižuje," opísal situáciu André. Odmietol však predpovedať kedy nákaza dosiahneme očakávaný vrchol a počet ochorení aj obetí začne klesať. Zdôraznil však, že opatrenia, ktoré úrady prijímajú a trendy, ktoré možno pozorovať, sa uberajú "správnym smerom".



