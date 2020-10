Belgicko na štyri týždne zatvorí kaviarne a reštaurácie

Brusel 16. októbra (TASR) - Belgicko zatvorí v pondelok 19. októbra všetky kaviarne a reštaurácie na štyri týždne, pretože sa snaží spomaliť prudký nárast ľudí nakazených koronavírusom. V piatok to oznámil podpredseda vlády Georges Gilkinet, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Opatrenie oznámil podpredseda vlády po zasadnutí krízového štábu belgického kabinetu.



Región hlavného mesta Brusel zaviedol podobné obmedzenia už minulý týždeň, ale piatkové oznámenie znamená, že sa budú týkať celého Belgicka.



Tak ako mnoho európskych krajín aj Belgicko zaviedlo tento rok už skôr celoštátnu karanténu (lockdown), ktorá pomohla znížiť počet ochorení COVID-19 spôsobovaných novým druhom koronavírusu.



Avšak nové prípady infekcie - ako aj vážne prípady vrátane počtu pacientov prijatých do nemocníc - znovu stúpajú. To donútilo úrady sprísniť opatrenia.