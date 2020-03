Belgicko na vrchol epidémie koronavírusu ešte len čaká

Brusel 25. marca (TASR) - Posledný počet obetí koronavírusu v Belgicku, ktorý bol známy do stredy dopoludnia, dosiahol stav 178 osôb - 56 nových obetí pribudlo za posledných 24 hodín.



Za posledných 24 hodín bolo hlásených 668 nových potvrdených prípadov, celkovo úrady evidujú 4937 pozitívne testovaných pacientov. Uviedli to belgické médiá s odkazom na údaje ministerstva zdravotníctva.



V nemocničnom ošetrení na COVID-19 je 2152 ľudí, z ktorých 434 bolo zaznamenaných za posledných 24 hodín. Dokopy je 474 osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Nemocnice pustili do domácej dobrovoľnej karantény 547 pacientov.



"Nárast počtu nových hospitalizácií a osôb na jednotkách intenzívnej starostlivosti za posledných 24 hodín naznačuje, že vrchol epidémie spôsobenej koronavírusom sme ešte nedosiahli," opísal situáciu hovorca federálnej vlády pre COVID-19 Emmanuel André.



Podľa prieskumu v radoch policajných síl, ktorý priniesol flámsky denník De Tijd, kríza spojená s koronavírusom a zavádzaním prísnych opatrení viedla k poklesu kriminality v Belgicku takmer o tretinu.



Policajné zdroje upozornili, že podľa prvých indícií je oveľa menej nehôd na cestách a o 30 percent klesli aj rôzne prejavy násilia.





Spravodajca TASR Jaromír Novak