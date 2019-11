Belgicko na žiadosť Španielska zatklo dvoch katalánskych separatistov

Brusel 8. novembra (TASR) - Dvoch katalánskych lídrov hľadaných španielskymi úradmi v súvislosti s neúspešným pokusom o vyhlásenie nezávislosti Katalánska oficiálne zatkli v Belgicku. Následne ich však prepustili na slobodu vzhľadom na stále prebiehajúce extradičné konanie. V piatok to oznámila belgická prokuratúra, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.



Španielsko reaktivovalo európske zatykače na Lluísa Puiga a Antoniho Comína odvtedy, ako madridský súd v októbri udelil ďalším deviatim separatistickým lídrom dlhoročné väzenské tresty za ich úlohu pri organizovaní ilegálneho referenda a vyhlásení nezávislosti Katalánska - regiónu na severovýchode Španielska - v roku 2017.



Bývalý katalánsky líder Carles Puigdemont, na ktorého sa tiež vzťahuje zatykač, predstúpi pred belgický súd 16. decembra. Španielsko obnovilo európsky zatykač aj na akademičku Claru Ponsatíovú, ktorá žije v Škótsku.



Puig i Comín boli o svojich zatykačoch informovaní a vo štvrtok sa sami prihlásili na belgickej polícii. Krátko nato ich prepustili pod podmienkou, že neopustia územie Belgicka. Obaja vzniesli námietku proti svojej extradícii a súd bude v tejto veci rozhodovať 15. novembra, doplnila belgická prokuratúra.



Po zorganizovaní referenda o nezávislosti Katalánska 1. októbra 2017, ktoré španielska justícia označila za neplatné, katalánski separatisti 27. októbra toho istého roku vyhlásili nezávislú katalánsku republiku, čo viedlo k najhoršej ústavnej kríze v Španielsku od konca diktatúry generála Francisca Franca.



Puigdemont, hlavný aktér politických snáh o osamostatnenie Katalánska, koncom októbra 2017 opustil Španielsko, aby unikol súdnemu konaniu a uväzneniu.



Carles Puigdemont sa 18. októbra z vlastnej vôle dostavil na stanicu federálnej polície v Bruseli. Puigdemont sa počas výsluchu odvolal na svoju imunitu spojenú so svojím zvolením za poslanca Európskeho parlamentu a odmietol svoje vydanie do Španielska.



Comín mal v Puigdemontovej vláde na starosti zdravotníctvo, Ponsatíová bola ministerkou školstva a Puigovi bol zverený rezort kultúry. V reakcii na kroky katalánskeho parlamentu španielska vláda aktivovala článok 155 španielskej ústavy, čím obmedzila samosprávu regiónu.