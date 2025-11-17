< sekcia Zahraničie
Belgicko nakúpi kamikaze drony na boj proti iným dronom
Autor TASR
Brusel 17. novembra (TASR) - Belgicko nakúpi obranné kamikaze drony od lotyšskej spoločnosti Origin Robotics. Oznámilo to v pondelok ministerstvo obrany po viacerých incidentoch, keď neznáme drony narušili leteckú dopravu v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Belgický minister obrany Theo Francken uviedol, že zmluvu s lotyšskou firmou Origin Robotics o kúpe autonómnych výbušných dronov BLAZE podpísal v pondelok v Rige. Dokážu rozpoznať nepriateľské drony a zničiť ich.
„O pár týždňov budeme mať k dispozícii aj tieto protidrony, ktoré posilnia naše (obranné) schopnosti,“ napísal minister na sociálnej sieti X. Na fotografii v príspevku vo fabrike drží jeden z dronov.
Dohoda o nákupe dronov BLAZE je podľa belgického rezortu obrany súčasťou 50-miliónového balíka pre zlepšenie odolnosti proti dronom. Ministerstvo nešpecifikovalo, koľko z tejto čiastky zaplatí firme Origin Robotics.
Francken tvrdí, že v budúcnosti plánuje navrhnúť ďalší balík 500 miliónov eur na investície do protidronovej obrany vrátane pokročilých radarových systémov či rušičiek. Termín neoznámil.
O nedávnych incidentoch s dronmi Francken uviedol, že Belgicko je podrobne monitorované, pretože zmrazené ruské aktíva sú uchovávané v bruselskom depozitári spoločnosti Euroclear. Európska únia navrhuje použiť ich na poskytnutie pôžičky Ukrajine. Rusko pohrozilo, že v takom prípade Európe hrozí „bolestivá odpoveď“.
