Koronavírus: Belgicko napriek opatreniam očakáva nárast prípadov

Brusel 13. marca (TASR) - Belgické Národné krízové centrum v piatok potvrdilo nevyhnutnosť krízových opatrení v boji proti koronavírusu v podobe zatvárania škôl, reštaurácií a verejných kultúrnych či športových podujatí, ktoré vo štvrtok večer oznámila premiérka Sophie Wilmesová po zasadnutí Rady národnej bezpečnosti.



Televízna stanica RTBF spresnila, že účelom zasadnutia Národného krízového centra bolo zhodnotiť súčasný stav epidémie v krajine. Podľa najnovších údajov v Belgicku v priebehu štvrtka pribudlo 153 nových prípadov, čím sa celkový počet pozitívne diagnostikovaných pacientov zvýšil na 556 osôb.



"Ide nepochybne o podcenenie skutočného počtu prípadov," uviedli predstavitelia Národného krízového centra na tlačovej besede.



Belgické médiá opisujú štvrtkové opatrenia federálnej vlády ako "dosť drastické", lebo do 3. apríla budú zatvorené všetky školy, kaviarne a reštaurácie a zakázané do tohto dátumu boli aj zábavné a kultúrne podujatia.



Podľa údajov Národného krízového centra však výsledok týchto opatrení bude možno vidieť až o sedem alebo desať dní a je pravdepodobné, že v najbližších dňoch bude počet prípadov nákazy stúpať, lebo noví potvrdení infikovaní budú tí, ktorí prišli do kontaktu s koronavírusom za posledných päť až desať dní, ešte pred prijatím celoplošných krízových opatrení.



Epidemiológ Marius Gilbert, ktorý pôsobí na Slobodnej bruselskej univerzite (ULB) a je členom európskeho koordinačného tímu v boji proti koronavírusu, však upozornil, že by si ľudia nemali myslieť, že od 4. apríla, po uplynutí krízových opatrení, bude koronavírus preč, lebo jeho inkubačná lehota je dlhá.



"Očividne nebude preč. Ak však použijeme všetky tieto opatrenia, môžeme skutočne znížiť úroveň kontaminácie. Všetko bude závisieť od podpory obyvateľstva pre rozhodnutia vlády," opísal situáciu Gilbert. Zároveň potvrdil, že prijaté opatrenia si vyžiadajú určitý čas, aby sa premietli do konkrétnych číselných údajov potvrdzujúcich klesajúcu krivku šírenia nákazy.



