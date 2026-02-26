Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Zahraničie

Belgicko nasadí v prístave Antverpy systém protivzdušnej obrany

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Systém je navrhnutý na ochranu pred stíhačkami, dronmi alebo inými hrozbami krátkeho doletu.

Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Belgicko nasadí systém protivzdušnej obrany v prístave Antverpy, uviedol vo štvrtok belgický denník Gazet van Antwerpen s odvolaním sa na premiéra Barta De Wevera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

V Belgicku vlani zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Bezpilotné lietadlá boli spozorované aj nad prístavom Antverpy.

„Do prístavu v Antverpách príde protivzdušný obranný systém. Ide o systém typu NASAMS a už bol objednaný,“ povedal De Wever na výročnom stretnutí komunity prístavného komplexu Antverpy-Bruggy, napísal denník. Dodal, že ministerstvo obrany špecifikovalo, že prvá batéria protivzdušného obranného systému by mala doraziť v roku 2027.

Systém je navrhnutý na ochranu pred stíhačkami, dronmi alebo inými hrozbami krátkeho doletu.

Prístav Antverpy-Bruggy a belgická vláda bezprostredne nereagovali na žiadosť Reuters o komentár.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja