Belgicko nasadí v prístave Antverpy systém protivzdušnej obrany
Systém je navrhnutý na ochranu pred stíhačkami, dronmi alebo inými hrozbami krátkeho doletu.
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Belgicko nasadí systém protivzdušnej obrany v prístave Antverpy, uviedol vo štvrtok belgický denník Gazet van Antwerpen s odvolaním sa na premiéra Barta De Wevera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V Belgicku vlani zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor pri letiskách a vojenských objektoch. Bezpilotné lietadlá boli spozorované aj nad prístavom Antverpy.
„Do prístavu v Antverpách príde protivzdušný obranný systém. Ide o systém typu NASAMS a už bol objednaný,“ povedal De Wever na výročnom stretnutí komunity prístavného komplexu Antverpy-Bruggy, napísal denník. Dodal, že ministerstvo obrany špecifikovalo, že prvá batéria protivzdušného obranného systému by mala doraziť v roku 2027.
Prístav Antverpy-Bruggy a belgická vláda bezprostredne nereagovali na žiadosť Reuters o komentár.
