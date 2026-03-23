Belgicko nasadilo vojakov na posilnenie ochrany židovských objektov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Autor TASR
Brusel 23. marca (TASR) - Belgické úrady nasadili v pondelok vojakov, aby po antisemitských útokoch v Belgicku a Holandsku posilnili bezpečnosť židovskej komunity. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Antverpy „sú opäť o niečo bezpečnejšie... a židovská komunita tiež. Odmietame antisemitizmus!“ vyhlásil belgický minister obrany Theo Francken v pondelok. Hovorca belgického rezortu obrany uviedol, že vojaci budú nasadení v troch rôznych fázach, najprv v Bruseli a Antverpách, neskôr v Lige.

Belgicko prijalo opatrenie po výbuchu, ku ktorému došlo 9. marca v meste Lige. Podľa predstaviteľov išlo o antisemitský čin. Nasadenie vojakov v spolupráci s políciou zabezpečí ochranu židovských objektov vrátane synagóg a škôl, zdôraznili belgické úrady v tlačovej správe už minulý týždeň.

Brusel zvýšil bezpečnosť aj v nadväznosti na podpaľačský útok na synagógu v Rotterdame a výbuch židovskej školy v Amsterdame. Holandská polícia zadržala päť osôb vo veku 17 až 19 rokov v súvislosti s útokom v Rotterdame. Reuters pripomína, že pri žiadnom z týchto incidentov nebol nikto zranený.

Obhajcovia ľudských práv vyjadrili obavy z možných útokov na židovské komunity po celom svete v nadväznosti na začatie vojny USA a Izraela proti Iránu.
