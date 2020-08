Násilie voči Slovákovi na letisku pobúrilo aj valónskych politikov

Brusel 20. augusta (TASR) - Kauza úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel vo februári 2018 po potýčkach s políciou na letisku vo valónskom meste Charleroi, nabrala v Belgicku už aj politický rozmer. O prípad sa začala zaujímať frankofónna Socialistická strana (PS), najsilnejší politický subjekt v tomto belgickom regióne.



Tlačová agentúra Belga vo štvrtok uviedla, že PS požiadala federálneho ministra vnútra Pietera De Crema, aby objasnil okolnosti, ktoré viedli k úmrtiu cestujúceho na letisku Charleroi po zásahu letiskovej polície.



V stredu viaceré belgické médiá upozornili na videozábery z priemyselnej kamery, na ktorých vidieť ako jedna z policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi zadržaného Slováka a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali J. Chovanca po dobu 16 minút.



"Aj mňa šokovali zábery šírené médiami. Takéto správanie je neprijateľné. Keďže ide o federálnu políciu pod vedením ministra vnútra, žiadam ho, aby objasnil túto udalosť," uviedol vo štvrtok predseda PS Paul Magnette.



V rovnakom duchu zareagoval aj predseda valónskej strany Nezávislí federalistickí demokrati (DéFI) Francois De Smet, ktorý upozornil, že incident z letiska Charleroi ide proti princípom právneho štátu. Pre samotnú políciu je podľa neho nevyhnutné, aby sa veci uviedli na pravú mieru.



Prokuratúra v Charleroi v stredu potvrdila, že prebiehajúce súdne vyšetrovanie sa blíži ku koncu. Federálna polícia v stanovisku pre médiá ubezpečila, že sa prípadom vážne zaoberá. Policajná agentka, ktorá sa zdravila nacistickým pozdravom už nie je v operatívnej službe a pri výkone svojho povolania nemôže byť v kontakte s verejnosťou.



Podľa medializovaných informácií slovenský občan 28. februára 2018 prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Na otázku posádky lietadla opýtala, či má letenku, odpovedal, že nie a tvrdil, že cestuje s Ježišom Kristom. Došlo pritom k potýčke, pri ktorej sotil jednu z letušiek a odmietal opustiť palubu lietadla.



Kapitán privolal letiskovú políciu, ktorá Slováka vyviedla a umiestnila do zadržiavacej cely. Podľa pôvodných správ sa Slovák v cele patriacej federálnej polície dopustil násilných sebapoškodzujúcich úderov, čo prinútilo políciu, aby opäť zasiahla a upokojila ho. Chovanec následne utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.



Svedectvo priemyselnej kamery však naznačilo, že udalosti predchádzajúce zhoršeniu zdravotného stavu zadržaného Slováka sa udiali ináč, čo vyvolalo pobúrenie nielen belgických médií, ale aj miestnych politikov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)