Belgicko nevydá Španielsku repera odsúdeného za podporu terorizmu

Gent 28. decembra (TASR) – Belgický súd zamietol v utorok žiadosť o vydanie španielskeho repera do vlasti, kde ho odsúdili za údajnú podporu terorizmu a urážku kráľa v textoch svojich piesní. Informovala o tom agentúra AFP.



José Miguel Arenas Beltrán, známy pod umeleckým menom Valtonyc, utiekol do Belgicka v roku 2018 po tom, ako mu udelili triapolročný trest väzenia.



Reperov právny zástupca označil rozhodnutie odvolacieho súdu v belgickom meste Gent za "dobrý deň pre hudbu a slobodu prejavu".



Samotný 28-ročný reper vyjadril úľavu nad tým, že je "konečne slobodný" po pravidelných policajných kontrolách počas boja proti uplatneniu európskeho zatykača. "Nie som terorista a súd mi dal za pravdu," vyhlásil Beltrán.



Odsúdili ho za texty piesní zverejnené na internete v rokoch 2012 a 2013 v čase, keď bol ešte málo známym spevákom na Baleárskych ostrovoch. Jeho texty rozdelili mienku v Španielsku. Podľa niektorých by ho v iných krajinách nemohli dostať do väzenia, kým iní zdôrazňovali, že aj sloboda prejavu má svoje hranice.



Ide o jeden z prípadov, v ktorých boli španielske orgány pod tlakom na zmiernenie prísnych trestov za prejavy posúdené ako nezákonné. Vo februári sa protestujúci v Španielsku dostali do zrážok s policajtmi po odsúdení repera Pabla Hasela na trest odňatia slobody za tweety urážajúce políciu a monarchiu.



V Belgicku sa odohrával aj ďalší ostro sledovaný prípad, žiadosti španielskych úradov o vydanie katalánskeho separatistického lídra Carlesa Puigdemonta. Ten žije v Belgicku od roku 2017 po tom, ako utiekol zo Španielska, aby sa vyhol stíhaniu pre neúspešný pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.