Belgicko nevydalo katalánskeho exministra na stíhanie do Španielska

Brusel 7. augusta (TASR) - Belgický súd zamietol v piatok žiadosť španielskeho súdu o vydanie bývalého ministra katalánskej vlády Lluísa Puiga, ktorý v roku 2017 ušiel zo Španielska pred trestným stíhaním v kauze referenda o vyhlásení nezávislosti Katalánska. Informovala o tom v piatok televízia RTBF.



Tento plebiscit sa v Katalánsku konal 1. októbra 2017, a to aj napriek nesúhlasu vlády v Madride a španielskej justície.



Španielska vláda následne odmietla uznať výsledky referenda a jeho hlavných iniciátorov a aktérov začala stíhať a po tom, ako katalánsky parlament 27. októbra 2017 schválil uznesenie vyhlasujúce nezávislú republiku, Madrid použil aj predtým nikdy neuplatňovaný ústavný čl. 155, čím samosprávu regiónu obmedzil.



Bruselská prokuratúra v piatok uviedla, že súd odmietol vykonať európsky zatykač a vyhovieť žiadosti o vydanie bývalého katalánskeho ministra kultúry Puiga z toho dôvodu, že "španielske orgány, ktoré príkaz vydali, na to nie sú príslušné."



Agentúra Belga pripomenula, že Puigovi advokáti už na pojednávaní 23. júna spochybnili príslušnosť španielskeho sudcu, ktorý na meno ich mandanta vydal žiadosť na vydanie z Belgicka.



Argumentovali pritom aj stanoviskom pracovnej skupiny OSN, podľa ktorej Puigov prípad je v územnej pôsobnosti katalánskych súdov, nie najvyššieho súdu v Madride.



Prokuratúra podľa agentúry AFP spresnila, že zvažuje odvolanie proti rozhodnutiu súdu o Puigovom nevydaní na stíhanie do Španielska.



Okrem Puiga vydalo Španielsko európske rozkazy na zadržanie aj na meno katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta a exministra Toniho Comína, ktorí pred vyšetrovaním a stíhaním vo veci sporného referenda na jeseň roku 2017 ušli do Belgicka.



V prípade Puigdemonta a Comína čakajú belgické súdy na rozhodnutie Európskeho parlamentu, či týmto europoslancov odníme ich imunitu a vydá ich na stíhanie. V Španielsku tejto trojici katalánskych politikov hrozí súd pre vzburu proti štátu, neposlušnosť a spreneveru štátnych financií.