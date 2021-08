Nový vynález z Belgicka zistí koronavírus vo vzduchu v interiéri

Brusel 2. augusta (TASR) - Kanadská spoločnosť BioCloud Kontroler vyvinula zariadenie na detekciu koronavírusu vo vzduchu v uzavretých priestoroch. Belgicko teraz pomáha rozšíriť na trh EÚ tento vynález, ktorý má pomôcť k návratu do takmer normálneho života vo firmách a organizáciách, uviedla v pondelok televízna stanica RTBF.



Zariadenie nasáva vzduch, ktorý sa následne dostáva do kontaktu s činidlom. Ak je vo vzduchu v miestnosti prítomný koronavírus SARS-CoV-2, činidlo vytvorí plyn a ten spustí výstražné hlásenie.



Technológia sa do Belgicka dostala prostredníctvom spoločnosti Mirrhia, ktorá sa špecializuje na monitorovanie ovzdušia sterilných priestorov pri výrobe vakcín a liekov. Riaditeľ spoločnosti Jean Martin získal od BioCloud Kontroler súhlas na predaj produktu v krajinách Beneluxu - Belgicku, Holandsku a Luxembursku. Belgická firma však zašla o krok ďalej: v spojení so špičkovým softvérom detektor na SARS-CoV-2 odošle výstražné signály priamo o osobe s príznakmi ochorenia.



"V miestnosti s rozlohou do 160 m toto zariadenie do troch minút s určitosťou zistí, či máme problém alebo nie," opísal situáciu šéf firmy. Spresnil, že detekcia infikovanej osoby prebieha tým rýchlejšie, čím bližšie sa nachádza k detekčnému zariadeniu. Včasné zistenie a izolácia nakazenej osoby chráni ostatných zamestnancov a firmu pred ďalším šírením choroby. Vyhodnotenie PCR testov trvá dva až tri dni a dovtedy môže infikovaná osoba nevedomky prenášať vírus.



Nové detekčné zariadenie môžu využívať aj nemocnice, školy či samosprávy. Podľa odhadov spoločnosti Mirrhia o novú technológiu by sa mohlo len v troch krajinách Beneluxu zaujímať milión spoločností alebo organizácií.











