Belgicko objednalo od domácich firiem 20 miliónov filtrov do rúšok

Brusel 27. apríla (TASR) - Menší počet nových úmrtí aj hospitalizácií pacientov s ochorením Covid-19 v Belgicku naznačuje, že Národná bezpečnostná rada (CNS), ktorá zasadala v piatok, koná predvídavo, keď naznačila kroky vedúce k postupnému uvoľňovaniu karanténnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Ako v pondelok uviedla tlačová agentúra Belga, za posledných 24 hodín bolo nahlásených už len 553 nových prípadov nákazy (z toho 209 v opatrovateľských domovoch). Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku krízy dosiahol 46.687. V nedeľu a do pondelka rána klesol aj počet nových hospitalizácií, keď v nemocniciach pribudlo 127 nových pacientov a 93 osôb mohlo nemocnice opustiť. Na celkový počet 14.764 hospitalizácií od vypuknutia koronakrízy pripadá v Belgicku 10.878 prepustení do domáceho prostredia.



Príslušné úrady uviedli, že počet úmrtí nahlásených za posledných 24 hodín bol 113, z toho 60 v nemocnici a 53 v opatrovateľských domovoch. V Belgicku od začiatku krízy chorobe Covid-19 podľahlo 7207 ľudí.



Minister spravodlivosti Koen Geens v pondelok potvrdil, že federálna vláda v súlade s opatreniami CNS poverila dve belgické spoločnosti, jednu z regiónu Flámsko a jednu z Valónska, výrobou 20 miliónov filtrov do rúšok. Vláda s ich distribúciou začne 4. mája.



Filtre bude možné vsunúť do bežných textilných ochranných masiek, ktoré budú od 4. mája povinné v prostriedkoch verejnej dopravy. V desaťmiliónovej krajine podľa výpočtov vlády pripadnú dva filtre na jednu osobu. Každý občan nimi bude môcť vylepšiť textilné rúška, vyrobené doma alebo zakúpené. Filtre nebudú vhodné do chirurgických ochranných masiek a masiek typu FFP2, ktoré sú vyhradené pre zdravotníckych pracovníkov, zamestnancov v opatrovateľských domovoch a tiež pre bezpečnostné služby.



Rúška s filtrami budú musieť nosiť občania všade tam, kde nie je možné dodržať 1,5-metrovú vzdialenosť, predovšetkým v prostriedkoch hromadnej dopravy. Od 18. mája budú rúška s filtrami povinné aj v školách pre študentov nad 12 rokov, učiteľov a ostatných zamestnancov škôl.



spravodajca TASR Jaromír Novak