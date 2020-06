Belgicko od 1. júla otvára kiná a kúpaliská

Brusel 24. júna (TASR) - Občania Belgicka sa od 1. júla môžu tešiť na ďalšiu fázu uvoľňovania ochranných opatrení prijatých v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Otvoria sa kúpaliská, tematické parky, bude možné usporiadať spoločenské aktivity a zvýši sa aj počet účastníkov športových podujatí. Uviedla to v stredu televízna stanica RTBF po zasadnutí Národnej bezpečnostnej rady na čele s premiérkou Sophie Wilmesovou.



Premiérka však upozornila, že aj naďalej zostanú v platnosti prísne hygienické opatrenia a dodržiavať bude treba aj fyzický odstup medzi ľuďmi.



Priaznivcov športových podujatí poteší správa, že počet účastníkov v športovej hale sa zvýši z 20 na 50, pričom počet divákov v uzavretej hale môže byť maximálne 200 a na otvorenom štadióne 400. Majitelia športových klubov a plavárni však žiadajú od vlády ďalšie detaily ohľadom používania spŕch a šatní pre športovcov či úpravu parkovania pre návštevníkov.



Wilmesová dodala, že Belgičania budú môcť opäť navštevovať kiná a divadlá a pravidlo maximálne 200 ľudí v uzavretom priestore platí nielen pre športové, ale aj pre rôzne kultúrne či náboženské podujatia. Do 400 ľudí v otvorenom priestore budú povolené aj demonštrácie a protesty, avšak ich účastníci by nemali byť v pohybe, aby neporušili 1,5-metrový odstup medzi sebou.



Vláda od 1. júla povolila aj rozšírenie takzvaných sociálnych bublín, keď Belgičania budú mať dovolené stretnúť sa týždenne s 15 rôznymi priateľmi či známymi- doteraz bol povolený počet desať osôb.



Aj naďalej sa odporúča nosiť ochranné rúško na verejnosti, pri cestovaní v prostriedkoch verejnej dopravy to bude stále povinné.



"Ešte stále nie sme v bezpečí pred návratom epidémie," upozornila premiérka.



Aj preto veľké masové podujatia, ako sú v Belgicku obľúbené hudobné festivaly, zostávajú zatiaľ zakázané. Pandémia poznačí aj tradičné oslavy štátneho sviatku, ktorý sa oslavuje 21. júla. Vláda rozhodla, že upraví tradičnú vojenskú prehliadku, ktorá do centra Bruselu každý rok prilákala desaťtisíce ľudí, rovnako s tým spojené verejné ohňostroje a zrušia sa aj zábavné a športové podujatia, ktoré sa pri tejto príležitosti konali v parku oproti Kráľovskému palácu.



Wilmesová odkázala, že štátny sviatok bude vhodným momentom vzdať hold všetkým zdravotníckym pracovníkom, ako aj obetiam ochorenia COVID-19, ktoré je spôsobované novým koronavírusom SARS-CoV-2. Epidémia si doteraz v Belgicku vyžiadala 9722 ľudských životov.