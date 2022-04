Belgicko nedovolí kotviť ruským lodiam vo svojich prístavoch

Brusel 18. apríla (TASR) - Lode plaviace sa pod ruskou vlajkou majú od nedele zákaz kotviť v belgických prístavoch. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na belgické médiá.



Televízna stanica RTBF v tejto súvislosti pripomenula, že zákaz vstupu do belgických prístavov Antverpy, Zeebrugge a Gent sa týka nielen lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou, ale aj tých, ktoré ruskú vlajku vymenili za vlajku iného štátu po 24. februári, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu.



Opatrenie prijaté Belgickom je v súlade s piatym balíkom sankcií proti Rusku, ktoré Európska únia prijala 8. apríla.



Zákaz vstupu do belgických prístavov sa vzťahuje na približne 6000 ruských alebo Ruskom prevádzkovaných plavidiel, informoval federálny minister spravodlivosti Vincent Van Quickenborne, ktorý je vláde zodpovedný aj za Severné more.



Úrad ministra Van Quickenborna zdôraznil veľmi dobrú spoluprácu s Holandskom a Francúzskom pri presadzovaní nových sankcií EÚ. Okrem priamej komunikácie medzi prístavmi sú do tejto spolupráce zapojené aj ministerstvá zahraničných vecí a obrany, námorná polícia, colné orgány a flámske ministerstvo mobility a verejných prác. Konzultácie medzi zástupcami týchto útvarov sa konajú pravidelne každý štvrtok v týždni.



Na uplatňovanie sankcií v Belgicku bude dohliadať Úrad pre námorné informácie, ktorý vypracúva zoznamy sankcionovaných lodí a posiela ich prístavným orgánom. Keď úrad zistí, že ruská loď smeruje do belgického prístavu, začne byť sledovaná.



Piaty balík sankcií EÚ však určil konkrétne výnimky, kedy ruské lode môžu zakotviť v prístavoch členských krajín. Súhlas s takýmito výnimkami musí dať Úrad pre námorné informácie. Správy prístavov sú zodpovedné za monitorovanie situácie a overenie, či kotviaca loď spĺňa príslušná výnimky a vykladá sa len tovar, na ktorý sa vzťahuje povolenie.



Výnimky sa týkajú lodí prepravujúcich zemný plyn a ropu v rámci EÚ, ako aj farmaceutických, medicínskych, poľnohospodárskych a potravinárskych produktov vrátane pšenice a hnojív.



Ak lode pod ruskou vlajkou majú povolený vstup do iných prístavov v Európe, neznamená to, že môžu zakotviť aj v Belgicku.



Prístup do belgického prístavu môže byť udelený aj na humanitárne účely. Do úvahy prichádza aj preprava jadrového paliva a iného tovaru nevyhnutného na prevádzku civilných jadrových elektrární, ako aj nákup, dovoz alebo preprava uhlia a iných pevných fosílnych palív do EÚ do 10. augusta.