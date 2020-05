Belgicko odkúpi staré sídlo NATO. Prebehne tam súd s atentátnikmi

Brusel 5. mája (TASR) - Belgicko odkúpi pôvodné bruselské sídlo Severoatlantickej aliancie až koncom júna. Neskoršie odkúpenie komplexu budov štátom by však nemalo ohroziť súdny proces s atentátnikmi obvinenými z účasti na bruselských útokoch z 22. marca 2016, ktorý by sa za prísnych bezpečnostných podmienok mal konať práve na tomto mieste. Uviedla v utorok tlačová agentúra Belga.



Nákup komplexu budov NATO vo štvrti Evere sa mal uskutočniť už koncom apríla, pre pandémiu koronavírusu bol však odložený na koniec júna. Štát sa chce stať vlastníkom týchto budov, aby mohol začať s potrebnými opravami a úpravami na zaistenie najvyššej miery bezpečnosti pre chystaný súdny proces. Hovorca federálnej prokuratúry Eric Van Duyse vo vyhlásení pre médiá uviedol, že oneskorené prevzatie budov by nemalo ohroziť začiatok súdneho procesu, ktorý bol stanovený na september 2021.



Belgicko medzitým pozorne sleduje postup francúzskych úradov v súvislosti so sériou atentátov v Paríži z novembra 2015, ktoré predchádzali útokom v Bruseli. Súdny proces týkajúci sa tohto prípadu sa začne rovnako v roku 2021, avšak ešte pred súdnym konaním v Bruseli. Piati z 13 obvinených z útokov v Bruseli sú totiž obvinení aj z predchádzajúcich útokov v Paríži.



V prípade atentátov v Bruseli - na letisku Zaventem a na stanici metra Maelbeek, ktoré si vyžiadali 32 obetí na životoch - žiada federálna prokuratúra, aby bolo osem obžalovaných súdených za atentáty a pokus o atentáty v kontexte terorizmu, ako aj za príslušnosť k teroristickým skupinám. V prípade ďalších obvinených osôb zapletených do útokov pripúšťa prokuratúra miernejšie tresty a u troch z nich dokonca súhlasí s prepustením na slobodu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)