Belgicko odmieta moratórium pre deportácie afganských azylantov

Brusel 12. augusta (TASR) – Belgický federálny minister pre azyl a migráciu Sammy Mahdi naznačil, že Belgicko odmieta nasledovať príklad Nemecka a Holandska, ktoré na pol roka pozastavili deportácie afganských utečencov, ktorým bol odmietnutý azyl. Uviedol to vo štvrtok denník The Brussels Times.



Začiatkom tohto týždňa vlády šiestich členských krajín EÚ – Belgicko, Dánsko, Grécko, Holandsko, Nemecko a Rakúsko – vyzvali Európsku komisiu, aby podporila repatriácie neúspešných afganských žiadateľov o azyl, a to aj napriek tomu, že hnutie Taliban získava čoraz väčšiu vojenskú a územnú prevahu v Afganistane.



Medzičasom však Holandsko a Nemecko zaviedli najmenej šesťmesačné moratórium na nútené návraty neúspešných afganských azylantov. Túto zmenu postoja si vynútil nečakane rýchly postup bojovníkov Talibanu smerom na Kábul. Potvrdením úspešnej ofenzívy talibov je ich štvrtkové dobytie mesta Ghazní, ktoré sa nachádza iba 150 km od Kábulu.



Belgické humanitárne organizácie na čele s belgickou pobočkou Amnesty International vyzývajú federálnu vládu, aby vzhľadom na rýchle sa zhoršujúcu situáciu v Afganistane podnikla kroky, ktoré môžu neúspešným azylantom zachrániť životy. Je totiž viac ako pravdepodobné, že deportovaní azylanti budú príslušníkmi Talibanu vnímaní ako prebehlíci a zradcovia – a podľa toho budú s nimi talibovia aj zaobchádzať.



Belgický minister Mahdi v utorok vyhlásil, že deportácie afganských utečencov bez nároku na právnu ochranu musia pokračovať do tých provincií, kde je to možné, a spresnil, že toto rozhodnutie je technické, a nie politické. Podľa jeho slov pokračovanie v deportáciách bude príkladom pre ďalšie krajiny Európskej únie a odradí ďalších potenciálnych migrantov pred hľadaním útočiska v Európe.



„Ale, samozrejme, musíme posudzovať samotnú situáciu v Afganistane. A to robíme každý deň," opísal situáciu Mahdi.



V Belgicku žiadosti o udeľovanie azylu posudzuje Generálny komisariát pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti, od vlády nezávislý subjekt, ktorý hodnotí každý jednotlivý spis. Je však následne na politickej moci, aby tým utečencov, ktorí azyl nezískali, zaistila návrat do ich domovskej krajiny.