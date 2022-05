Belgicko odmieta vydať do Ekvádora exprezidenta tejto krajiny

Brusel 10. mája (TASR) - Belgický súd zamietol žiadosť ekvádorskej justície o vydanie bývalého prezidenta Ekvádoru Rafaela Correu, ktorý v súčasnosti žije v Bruseli aj so svojou belgickou manželkou. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na denník The Brussels Times.



Podľa belgických novín zamietnutie žiadosti oznámili minulý týždeň v piatok (6. 5.) Correovi právnici.



Ekvádorského exprezidenta v novembri 2021 odsúdili na osem rokov väzenia za obvinenia z korupcie, ktoré však dôrazne odmieta. Minulotýždňové rozhodnutie belgického ministerstva spravodlivosti zamietnuť žiadosť ekvádorských úradov o vydanie Correu podľa The Brussels Times vyplýva z obáv Belgicka, že Correa je terčom politického prenasledovania.



Právna kancelária pracujúca na tomto prípade tvrdí, že belgické ministerstvo uviedlo, že Belgicko odmieta spolupracovať s ekvádorským súdnictvom "v kontexte politických procesov", ministerstvo však takéto oficiálne oznámenie nevydalo.



Correa dostal 15. apríla v Belgicku politický azyl, a to z dôvodov prebiehajúcej kampane proti nemu v Ekvádore. Získanie štatútu azylanta zabránilo vydať bývalého ľavicového prezidenta do rúk ekvádorskej justície.



Ekvádorská prokuratúra tvrdí, že Correa vedel o úplatkoch, ktoré stavebné firmy dávajú politikom, čo exprezident poprel a tvrdí, že sa stal obeťou politického prenasledovania zo strany svojich nástupcov v úrade.



Correa bol prezidentom Ekvádoru v rokoch 2007 až 2017 a je vnímaný ako odporca neoliberálnej hospodárskej politiky. V roku 2018 sa jeho politickí oponenti pokúsili obviniť ho z účasti na únose opozičného politika. Correa poprel akúkoľvek súvislosť s týmto prípadom, ale rozhodol sa, že oficiálne požiada o azyl v Belgicku.



Jeho obhajcovia tvrdia, že Correovo odsúdenie v novembri 2021 odzrkadľuje prípad bývalého brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu, ktorého už zbavili obvinení z korupcie.



The Brussels Times pripomenul, že súčasný prezident Ekvádoru Guillermo Lasso je rovnako vyšetrovaný pre korupciu. Jeho meno sa opakovane vyskytuje v dokumentoch Pandora Papers a je spájané s viacerými spoločnosťami so sídlom v daňových rajoch.