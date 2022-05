Belgicko odmietlo vydať do Španielska odsúdeného repera

Gent 17. mája (TASR) - Odvolací súd v belgickom meste Gent zamietol v utorok žiadosť o vydanie španielskeho repera Valtonyca do vlasti, kde ho odsúdili za údajnú podporu terorizmu a urážku kráľa v textoch svojich piesní. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Obžaloba má teraz podľa svojich vyjadrení 24 hodín na to, či sa rozhodne odvolať sa a posunúť prípad na kasačný súd - najvyšší súd Belgicka. Utorňajšie rozhodnutie súdu je už celkovo štvrté takéto zamietnutie vydania tohto repera, ktoré požadujú španielske súdne úrady, pripomína AP.



Tento 28-ročný hudobník, vlastným menom José Miguel Arenas Beltrán, utiekol do Belgicka v roku 2018 po tom, ako mu udelili triapolročný trest väzenia.



Odsúdili ho za texty piesní zverejnené na internete v rokoch 2012 a 2013 v čase, keď bol ešte málo známym spevákom na Baleárskych ostrovoch. Jeho texty rozdelili mienku v Španielsku. Podľa niektorých by ho v iných krajinách nemohli dostať do väzenia, kým iní zdôrazňovali, že aj sloboda prejavu má svoje hranice.