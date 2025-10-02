< sekcia Zahraničie
Belgicko odsúdilo Izrael za zadržanie flotily pri Gaze
Flotila Global Sumud naložená liekmi a potravinami vyplávala začiatkom tohto mesiaca z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí s približne 500 osobami.
Autor TASR
Brusel 2. októbra (TASR) - Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prevot vo štvrtok odsúdil Izrael za zadržanie propalestínskych aktivistov na palube lodí medzinárodnej flotily Global Sumud a predvolal si izraelského veľvyslanca v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Aktivisti, medzi ktorými je aj Slovák Peter Švestka a švédska občianka Greta Thumbergová, sa usilovali dopraviť humanitárnu pomoc pre obyvateľov Pásma Gazy a prelomiť izraelskú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007.
Flotila Global Sumud naložená liekmi a potravinami vyplávala začiatkom tohto mesiaca z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí s približne 500 osobami. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili väčšinu z plavidiel, členov ich posádky odvezú do prístavu Ašdod a odtiaľ ich deportujú späť do Európy.
Podľa Prevota je neprijateľný spôsob, akým izraelské námorníctvo zasiahlo proti týmto osobám, navyše keď sa to stalo v medzinárodných vodách. Prvé lode zastavil Izrael približne 130 kilometrov od pobrežia Pásma Gazy, niektoré sa dostali aj bližšie. Server stanice BBC uviedol, že Izrael síce danú oblasť stráži, no nemá tam jurisdikciu.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok dopoludnia informovalo, že pasažieri z flotily sa na ich lodiach „bezpečne a pokojne“ plavia do Izraela a sú v poriadku.
Znepokojenie z incidentu podľa BBC vyjadruje čoraz viac krajín. Kolumbijský prezident Gustavo Petro, ktorý vlani prerušil vzťahy s Izraelom, teraz vyhostil všetkých zostávajúcich izraelských diplomatov vo svojej krajine.
Naopak, talianska premiérka Georgia Meloniová flotilu kritizovala za pokus dostať sa do Pásma Gazy a zopakovala svoje presvedčenie, že takéto úsilie neprináša Palestínčanom žiaden prospech.
