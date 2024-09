Belgicko odsudzuje vyhlásenie Maďarska o migrantoch

Brusel 9. septembra (TASR) - Viacerí belgickí politici pobúrene reagovali na hrozby maďarskej vlády voči EÚ v súvislosti s nelegálnou migráciou z minulého týždňa. Na správu tlačovej agentúry Belga v pondelok upozornil spravodajca TASR.



Belga pripomenula, že vláda v Budapešti, ktorá je v otázke migrácie pravidelne v konflikte s inštitúciami EÚ, tvrdí, že chce nelegálnym migrantom ponúknuť bezplatný lístok na autobus do Bruselu, hlavného mesta Únie.



Úrad štátnej tajomníčky pre azyl a migráciu Nicole de Moorovej z končiacej federálnej vlády v tejto súvislosti uviedol, že hrozba maďarskej vlády "ukazuje nedostatok rešpektu k európskym inštitúciám a spoločným politikám EÚ".



"Jednostranné prenášanie zodpovednosti prostredníctvom hrozieb tohto typu podkopáva solidaritu a spoluprácu v rámci Európskej únie," vyhlásila De Moorová, ktorá aj takto vyjadrila svoj "silný nesúhlas" s deklaráciou z Budapešti.



Maďarská vláda minulý piatok (6. 9.) naznačila, že to myslí vážne s realizáciou plánu poskytnúť žiadateľom o azyl bezplatnú jednosmernú cestu do Bruselu. Ide o opatrenie, ktoré má tlačiť na Európsku komisiu, aby ustúpila od pokuty 200 miliónov eur uloženej Maďarsku za jeho reštriktívnu azylovú politiku.



Štátny tajomník maďarského ministerstva vnútra Bence Rétvári na piatkovej tlačovej konferencii v Budapešti zapózoval pred radom autobusov spoločnosti Volánbusz a vyhlásil, že Únia chce prinútiť Maďarsko, aby umožnilo nelegálnym migrantom prekračovať hranice krajiny. So slovami, že "ak Brusel chce nelegálnych migrantov, môže ich mať", zdôraznil, že Maďarsko "dobrovoľne, bezplatne a jednosmerne" ponúkne nelegálnym migrantom možnosť odcestovať do Bruselu.



De Moorová informovala, že požiadala zástupcu Belgicka pri EÚ, aby o tejto téme hovoril s vedúcim Stáleho zastúpenia Maďarska pri EÚ. Zároveň chce, aby eurokomisia v tejto veci reagovala "pevne a odhodlane".





(spravodajca TASR Jaromír Novak)