Belgicko opäť hlási stúpanie počtu ľudí infikovaných koronavírusom

Brusel 21. júna (TASR) - Počet nových prípadov infekcie koronavírusom v Belgicku opäť rýchlo rastie, keď za posledný meraný týždeň bol zaznamenaný 46-percentný nárast nových infekcií. Uviedol to v utorok spravodajca TASR s odkazom na údaje televíznej stanice RTBF a inštitútu pre zdravotnú politiku Sciensano.



RTBF upozornila, že Belgicko sa vrátilo do stavu, keď v nemocniciach je nad 1000 pacientov s ochorením COVID-19. V pondelok bolo v súvislosti koronavírusom hospitalizovaných 1022 pacientov, z toho 58 sa nachádzalo na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Nárast počtu nových infekcií je pozorovaný všade po krajine a vo všetkých vekových skupinách, najvýraznejšie sa však epidémia prejavuje na juhu Belgicka a medzi 30- až 40-ročnými osobami.



Podľa dostupných údajov Sciensana bolo v týždni medzi 11. a 18. júnom každý deň zistených v priemere 2756 nových infekcií koronavírusom, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znamená nárast o 46 percent. V tomto týždni úrady zvýšili aj testovanie, keď sa denne vykonalo v priemere 11.337 testov, o 11 percent viac než týždeň predtým. Miera reprodukcie vírusu mala v posledných dňoch hodnotu 1,16, čo znamená, že prenos tohto infekčného ochorenia sa zrýchľuje.



V období od 11. do 18. júna zomrelo v spojitosti s covidom v priemere 5,3 človeka denne. Od začiatku epidémie zomrelo v Belgicku na koronavírus 31.868 ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)