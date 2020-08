Belgicko opäť hovorí o stabilizácii situácie, má takmer 10.000 úmrtí

Brusel 24. augusta (TASR) - Počet potvrdených infekcií novým typom koronavírusu v Belgicku aj naďalej klesá. Minulý týždeň bolo denne zistených v priemere 493 osôb pozitívne testovaných na COVID-19, pričom v celoštátnom meradle išlo o pokles nových prípadov osem dní po sebe. Uviedla v pondelok belgická televízna stanica RTBF.



Cieľom federálnej vlády je do 1. septembra, do začiatku nového školského roku, dospieť pod hranicu 100 nových infekcií denne. Podľa vyjadrenia hovorkyne medzifederálneho krízového centra pre COVID-19 Fredericy Jacobsovej krajina má ešte k tomu ďaleko, aj preto treba venovať "osobitnú pozornosť" základným pravidlám zavedeným proti šíreniu pandémie.



Najvyšší počet novoinfikovaných osôb bol minulý týždeň v regióne hlavného mesta Brusel, v priemere 128 nových infekcií za deň, čím metropola už v tejto štatistike "predbehla" aj provinciu Antverpy (v priemere 111 prípadov denne). Zároveň však možno hovoriť o stabilizácii situácie, pričom epidemiológovia predpokladajú, že sa podarilo prekonať vrcholovú krivku druhej vlny nákazy.



Naznačuje to aj zníženie počtu nových hospitalizácií súvisiacich s COVID-19 - denný priemer je 24 nových pacientov, kým predminulý týždeň to bolo 35 pacientov denne. Počas minulého týždňa sa stabilizovala aj smrtnosť, keď denne umrelo v priemere deväť ľudí. Úrady už evidujú 9992 obetí nového typu koronavírusu, zároveň však priznávajú, že túto štatistiku by bolo treba prehodnotiť hlavne v prípade vysokého počtu úmrtí v domovoch dôchodcov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak