Belgicko oslávilo 50. narodeniny kráľovnej špeciálnou poštovou známkou

Brusel 20. januára (TASR) - Belgická kráľovná Mathilde, manželka kráľa Filipa, oslavuje v piatok svoje 50. narodeniny. Belgická pošta v spolupráci s kráľovským palácom pri tejto príležitosti predstavili novú poštovú známku s podobizňou kráľovnej. Informuje o tom spravodajca TASR.



Kráľovná Mathilde, narodená 20. januára 1973 v Bruseli v šľachtickej rodine D'Udekem d'Acoz je v poradí siedmou belgickou kráľovnou a prvou belgického pôvodu. Tento titul získala ako manželka belgického kráľa Filipa po abdikácii svojho svokra, exmonarchu Alberta II. v júli 2013.



Televízna stanica RTBF pri tejto príležitosti uviedla, že na poštovej známke kráľovná pózuje usmiata v kráľovskom rodinnom sídle v bruselskej štvrti Laeken. Fotograf Michel Gronemberger ju zachytil pred pavilónom Zimnej záhrady v známych kráľovských skleníkoch v Laekene, ktoré kráľovská rodina raz do roka sprístupňuje pre verejnosť.



Záber pre známku vybrala zo série fotografií samotná kráľovná.



Podľa RTBF sa belgická kráľovná objavila na poštovej stránke už druhýkrát. Prvý raz to bolo v roku 2013 keď oslávila svoje 40. narodeniny.



Nové poštové známky s jej podobizňou budú na poštách v Belgicku dostupné od 23. januára.



Charizmatická kráľovná Mathilde sa teší v Belgicku veľkej popularite. Ústava jej nepriznáva žiadnu štátnu moc, ale zviditeľňuje sa cez početné aktivity; vykonáva ich samostatne alebo po boku kráľa, s ktorým má štyri deti.



"Zo svojej funkcie urobila povolanie. A to je skutočný rozdiel oproti ostatným kráľovnám v Belgicku," cituje RTBF slová historika Vincenta Dujardina. Ten upozornil, že ešte predtým, ako sa stala kráľovnou Mathilde predniesla viac verejných prejavov ako jej predchodkyne - kráľovná Fabiola a kráľovná Paola - dohromady.



Počet Mathildiných oficiálnych aktivít sa odhaduje na takmer 200 ročne. Okrem iného sa angažuje aj v aktivitách OSN a UNICEF a každoročne sa zúčastňuje Svetového ekonomického fóra v Davose.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)