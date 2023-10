Belgicko otvorí nové vyšetrovanie sexuálneho zneužívania v cirkvi

Brusel 9. októbra (TASR) - Belgická verejnoprospešná nadácia Dignity (Dôstojnosť), ktorú vytvorili biskupi a rehoľní predstavení rímskokatolíckej cirkvi na finančné odškodnenie obetí sexuálneho zneužívania členmi kléru, už vyplatila poškodeným približne šesť miliónov eur. Na pondelňajšiu správu televíznej stanice RTBF upozornil spravodajca TASR.



Nadácia Dignity vznikla v januári 2012 po vytvorení osobitnej parlamentnej komisie na vyšetrovanie sexuálneho zneužívania kňazmi za uplynulé desaťročia.



Nadácia riešila 1392 prípadov sexuálneho zneužívania a odškodné bolo vyplatené v asi 80 percent prípadov. Prostredníctvom arbitrážneho centra pre sexuálne zneužívanie, na ktoré sa obete mohli prihlásiť do októbra 2012, bolo prijatých viac ako 600 oznámení. Kontaktné miesta vytvorené katolíckou cirkvou v Belgicku prijali 764 oznámení.



Nadácia podporila nedávne rozhodnutie poslancov federálneho parlamentu vytvoriť novú vyšetrovaciu komisiu pre sexuálne zneužívanie páchané členmi kléru. Jej vznik podnietilo septembrové odvysielanie dokumentárneho seriálu "Godvergeten" (Bohom zabudnutí) vo flámskej televízii VRT. Vystúpilo v nej vyše dvadsať obetí a ich príbuzných. Otvorene hovorili o vynútenom mlčaní, utrpení, ale aj zdesení zo spôsobu, akým sa ich trýznitelia infiltrovali do rodiny. Na získanie dôvery zneužívali ich slabé chvíle, napríklad po smrti niektorého z rodičov.



Na dokument zareagovala aj cirkev. Flámski biskupi v tlačovej správe uviedli, že sú dotknutí autentickosťou vyhlásení, závažnosťou spáchaných činov a ranami, ktoré spôsobili obetiam. Pripomenuli, že za tridsať rokov sa cirkev veľa naučila a poučila zo svojich chýb.



"Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a jeho prevencia je a zostáva celoživotnou skúsenosťou pre všetkých," uviedla nadácia Dignity v pondelok v tlačovej správe. Vyjadrila nádej, že vyšetrovacia komisia aj Súdna rada objasnia obvinenia, že cirkev sa snažila mariť výkon spravodlivosti.



Nová vyšetrovacia komisia bude oficiálne ustanovená počas zasadnutia parlamentu 19. októbra. Na sformulovanie záverov vyšetrovania a prijatie odporúčaní bude mať čas do 31. marca 2024.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)