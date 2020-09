Belgicko označilo ČR za oranžovú zónu COVID-19; Praha bude červená

Brusel 9. septembra (TASR) - Belgicko sa v utorok rozhodlo zaradiť hlavné mesto ČR Praha do červenej zóny na koronavírusovom semafore, po návrate z ktorej je potrebné absolvovať 14-dňovú karanténu a test na ochorenie COVID-19. Zvyšok Českej republiky patrí do oranžovej zóny, pre ktorú sú karanténa a test odporúčané. Informovalo o tom v stredu české veľvyslanectvo v Belgicku.



Belgický semafor - zaradenie krajín do zón - je určený pre cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, pripomína české veľvyslanectvo. Netýka sa naliehavých osobných a obchodných ciest v prípade, že človek svoju cestu bezodkladne doloží.



Cesty českých občanov sú posudzované ako návrat do Belgicka a platia pre ne rovnaké opatrenia, ako pre Belgičanov vracajúcich sa z ČR, upozorňuje veľvyslanectvo na svojej webovej stránke.



Karanénne opatrenia v Belgicku sú v gescii obcí, preto by si cestujúci mali dopredu zistiť, aké opatrenia platia v cieľovej obci.



Povinná karanténa a testy sa v Belgicku vzťahujú aj na ľudí prichádzajúcich zo všetkých krajín mimo EÚ a mimo schengenského priestoru a Andorry, Rumunska, niektorých častí Chorvátska, niektorých častí Francúzska a celého Španielska - okrem ostrova Tenerife.



Cestujúci prichádzajúci do Belgicka musia od 1. augusta vyplniť formulár, ktorý sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré do Belgicka cestujú na dlhšie ako 48 hodín, a osoby, ktoré sa vracajú z pobytu v zahraničí dlhšieho ako 48 hodín, pripomína veľvyslanectvo ČR.